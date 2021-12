La LVA RUS 21/22 comenzará en Paraná

Compartir

Sigue tomando forma el calendario de la temporada 2021/2022 de la máxima categoría del vóley nacional de clubes. La primera instancia de juego de la LVA RUS, en los primeros días de enero del año próximo, se llevará a cabo en la ciudad de Paraná, con la presencia de los 11 equipos participantes.

Al igual que ocurrió en la temporada 2020/2021, Paraná será la sede de apertura de la LVA RUS, en este caso del 6 al 13 de enero de 2022, tal como quedó confirmado una vez finalizado el periodo de licitación para la primera etapa de la Fase Regular.

La LVA RUS 21/22 tendrá una primera etapa con cuatro escalas programadas, bajo el concepto LVA Tour que llevará a la élite nacional por diferentes puntos del país con todos los protagonistas del torneo juntos en dichas sedes. Por lo tanto, el recorrido comenzará en la capital entrerriana y luego tendrá tres paradas más entre enero y marzo para completar el desarrollo de la Fase Regular.

Los demás lugares de juego se definirán en lo que resta del año, para dejar trazado por completo el itinerario de la LVA RUS en el proceso de determinar en cancha a los que compondrán la llave de Playoff que, posteriormente, coronará al campeón de la temporada.

Cali 2021: Las Panteritas no pudieron con Brasil en las semifinales

Este sábado, por las semifinales de los Juegos Panamericanos, Brasil derrotó a Argentina por 3 a 1, con parciales 21-25, 25-17, 25-20 y 25-20. Juliana Ocaña anotó 16 puntos para el combinado nacional.

Brasil empezó mejor la semifinal y se mantuvo arriba hasta el 10-8. A partir de allí, la Selección mostró un buen nivel en bloqueo y contraataque y lo dio vuelta 12-10 y 15-11 ante un equipo brasilero poco efectivo. Ocaña y Beltramino fueron importantes en ataque y Argentina se adelantó 25-21 tras una buena intervención de la punta de Boca.

El segundo parcial empezó muy parejo hasta poco después del primer tiempo técnico. Brasil jugó bien desde el servicio y cerró de contra para despegarse 14-12 y 19-14. En el desenlace, el conjunto brasileño no perdonó en bloqueo y lo resolvió 25-17.

El tercer set comenzó con Brasil protagonista para el 8-4 y si bien por momentos Las Panteritas acortaron distancia, lo dominó con una buena tarea en saque y mayor contundencia en su juego para el 12-9 y 21-15. Finalmente, por 25-20 Brasil pasó al frente en la semifinal.

El cuarto capítulo se pareció al segundo set por la paridad del comienzo, pero Brasil apretó con su saque y contra para el 16-13. No obstante, la Selección se ilusionó con la igualdad en 16 pero rápidamente el rival se despegó en el marcador 20-16 con mayor regularidad en su juego. Ya no hubo lugar para la paridad y Brasil se lo llevó por 25-20.

