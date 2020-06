Handball: la actividad de la confederación durante el aislamiento

Compartir

Linkedin Print

¿Cuántos podrían haber imaginado hace unos meses que la humanidad estaría atravesando meses de cuarentena obligatoria en todo el mundo a causa de un virus? Seguro fue tema de libros, películas y hasta incluso videojuegos; pero no muchos podrían haber vaticinado que sucedería en la vida real. La realidad nos demostró que estas cosas pueden ocurrir y esta situación histórica para todo el planeta viene atravesando la vida de todos desde principio de año.

Ante semejante escenario, la preocupación de muchos pasó a ser el bienestar de las personas en estos meses de confinamiento. Los medios de comunicación fueron catalogados de esenciales, dada su importancia en el entretenimiento, y otros tantos sitios y cuentas de redes sociales también hicieron su aporte. En ese lugar también está la Confederación Argentina de Handball (CAH), que implementó una serie de acciones apuntadas a ofrecer contenidos y mantener activa a toda la familia del handball argentino.

A nivel multimedial, se puso en marcha CAHtv, la plataforma de videos on demand (OTT) de la Confederación. Allí se vienen publicando periódicamente contenidos relevantes para todos los amantes de nuestro deporte. Desde partidos y recuerdos históricos de nuestros Seleccionados, pasando por entrevistas y hasta charlas TED. Todo ese material está reunido en un mismo lugar para poder pasar horas disfrutando de nuestro handball.

La Comisión Nacional de Arbitros (CNA) cuenta con un largo trayecto en las capacitaciones y evaluaciones a distancia y este nuevo escenario potenció aún más esa herramienta. Con Patricia Malik de Tchara al frente de un gran equipo de trabajo, la CNA trabaja permanentemente en la evolución de cada árbitro, buscando la mayor proyección posible tanto a nivel nacional, como regional e internacional.

Se organizó una serie de capacitaciones a distancia dictadas por miembros de los Cuerpos Técnicos de Selecciones Nacionales. Cada Afiliada a la CAH compartió el acceso a los profesionales correspondientes para poder ser parte de estas charlas. Manolo Cadenas, Eduardo Gallardo, Guillermo Milano, Carlos Marino, Guillermo Cazón, Priscila Álvarez, Hernán Siso, Rubén Busolín, Martín Duhau y Rodolfo Jung fueron los encargados de recorrer un amplio espectro temático para compartir conocimientos con el resto de sus colegas en todo el país.

La Escuela Nacional de Entrenadores de Handball (ENEHA) se convirtió en un lugar ideal para que los entrenadores de toda Argentina pudieran continuar con su formación y validar sus diferentes niveles. La Escuela, encabezada por Jorge Rossi, tiene récord de entrenadores inscriptos y participando en este 2020. La cuarentena nos dio más tiempo a todos y muchos lo están aprovechando para formarse.

Además de los entrenadores, preparadores físicos, médicos y kinesiólogos; los dirigentes también son parte importantísima de la estructura de cualquier deporte y el handball no es excepción. Es por eso que la CAH viene realizando una Capacitación Dirigencial para miembros de cada una de las Afiliadas a la CAH. Seis charlas con seis tópicos diferentes aplicados a la gestión dirigencial son expuestos por profesionales en su rubro como el Dr. Carlos Marino, el Lic. Rubén Molaro, Carlos Retegui, Pablo Monti, la Dra. Cecilia Farías y el Lic. Carlos Sifredi.

Los protagonistas principales son los jugadores y la pandemia de Coronavirus los tiene alejados de las canchas. Es por eso que otra actividad que se viene realizando desde los Cuerpos Técnicos de Selecciones Nacionales es un seguimiento de cada uno de los jugadores que forman parte de procesos de Selección. A través de entrenamientos virtuales y charlas para estar en contacto, todos los jugadores y jugadoras se mantienen al día en su preparación. Incluso, desde el ENARD y la Secretaría de Deportes se les hizo llegar material para poder seguir entrenándose en sus respectivas casas. También desde la CAH se organizan reuniones con los jugadores y jugadoras para conocer sus sensaciones y necesidades en este particular momento.

La situación no es la ideal para nadie y la extensión de la cuarentena la hace inevitablemente más difícil a cada paso.