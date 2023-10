Handball: la Garra se quedó con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

El equipo al mando de Eduardo Gallardo perdió con Brasil 18:30 y se quedó con el subcampeonato en los Juegos Panamericanos. Argentina tendrá una última chance de llegar a París 2024 en uno de los Preolímpico que se jugará en marzo del próximo año.

En un partido disputado en el Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar, la subsede que tiene el handball en estos 19° Juegos Panamericanos, La Garra no pudo con Brasil y se colgó la presea plateada, la quinta en este tipo de torneos y la cuarta ganada de forma consecutiva tras Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. En Santo Domingo 2003 también fue plata y en Río de Janeiro 2007 ganó el bronce.

En Santiago 2023, la Selección no pudo conseguir su gran objetivo de ganar la dorada por primera vez en la historia del campeonato, resultado que hubiera significado convertirse en olímpicas por segunda vez tras el debut en Río 2016. Aún así, la medalla plateada le permitirá participar de un Preolímpico -sede y rivales a confirmar- que pondrá en juego dos lugares más para París 2024.

Manuela Pizzo, con 6 tantos, fue la máxima goleadora de una Selección que tuvo un muy buen comienzo de partido teniendo a Marisol Carratú como protagonista -7 atajadas en los primeros quince minutos-, pero que no lo pudo sostener y terminó sufriendo ante un Brasil que hizo bien las cosas y lo ganó con comodidad para sumar su séptimo título Panamericano consecutivo. Elke Karsten, que en Santiago 2023 jugó su primer torneo oficial como capitana, cerró como segunda máxima goleadora del torneo con 32 tantos.

Argentina había llegado a la final del certamen tras superar a Puerto Rico, Chile y Canadá en el Grupo A y derrotar a Paraguay en semifinales. Justamente las paraguayas se colgaron el bronce tras vencer a Chile 23:20 en el duelo por el tercer puesto. Todos los partidos de Argentina en los Juegos fueron transmitidos en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y Panam Sports.

Un arranque de final con gol de Elke Karsten, dos tantos más firmados por Micaela Casasola tras muy buenos gestos individuales y las primeras atajadas de Carratú ilusionaron con un partido largo ante el gran candidato Brasil. Si bien Bruna de Paula hacía de las suyas a pura finta y Ana Paula aportó lo suyo, la Selección tuvo sus buenos momentos en defensa y principalmente fluyó en ataque, una deuda pendiente que tenía en el torneo. Partido de bajo goleo igualado en 3 superados los diez minutos de juego y hasta ahí un rendimiento satisfactorio.

Sin embargo, La Garra comenzó a sumar pérdidas y errores técnicos y cuando pudo prosperar comenzó a chocar con Gabriela Moreschi, la arquera brasilera que terminaría siendo la gran figura de la noche chilena firmando 16 atajadas y un 48% de éxito. Con los goles de Giuliana Gavilán, Carolina Bono y Luciana Mendoza, el equipo de Gallardo se mantuvo en partido, 6:8, en 17 minutos, aunque el cierre del primer tiempo no fue bueno y Brasil -teniendo como referencia a Adriana Castro -una de sus goleadoras con 7 tantos- no perdonó para irse al descanso con una buena distancia de nueve goles, 9:16.

Al resultado, la doble exclusión a Karsten en los primeros treinta minutos dejaba un panorama muy complicado de cara al segundo tiempo. La propia Elke -que finalmente se terminó yendo con tarjeta roja en una decisión arbitral polémica- fue la que abrió el tablero del complemento, dándole paso a un buen pasaje nacional. La Garra no solo que se mantuvo gol a gol hasta los diez minutos, si no que además lideró ese parcial del complemento 7:6 con buenos aporte goleadores de Mendoza.

Pero una vez más, llegaron los errores nacionales y los goles fáciles de Brasil que terminó de romper la final con los tantos de su otra goleadora del partido Francielle Da Rocha -7- y darle un rumbo claro hacía el oro brasilero. De cara al final, y al igual que en la semifinal ante Paraguay, Argentina contó con minutos positivos en ataque de Carolina Bono y en el arco de Ayelén Rosalez y Pizzo se hizo cargo del goleo para el 18:30 definitivo..

Declaraciones post partido

Elke Karsten: «El partido no fue como lo imaginamos ni preparamos. Ahora la sensación es de amargura, no conseguimos lo que veníamos a buscar pero sin dudas que más adelante valoraremos mucho más lo conseguido en este torneo. Creo que esto lo tenemos que tomar para seguir ajustando pero estoy muy orgullosa de este equipo».

Formación inicial:

Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Lucia Dalle Crode y Giuliana Gavilán.

Argentina (18:30 vs. Brasil): Manuela Pizzo (6), Luciana Mendoza (3), Elke Karsten (3), Carolina Bono (2), Micaela Casasola (2), Giuliana Gavilán (1), Malena Cavo (1), Rocio Campigli, Sofia Rivadeneira, Ayelén García, Macarena Gandulfo, Lucia Dalle Crode Ayelén Rosalez y Marisol Carratú.