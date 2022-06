Handball: Municipal de Laguna Blanca puso primera en el Nacional

Compartir

Con la disputa de nueve partidos, se puso en marcha el Nacional de Clubes Menores C que en su regreso al calendario nacional después de tres años tiene como protagonistas a doce afiliadas a la Confederación Argentina de Handball.

Once equipos en la rama masculina y ocho de la femenina son parte de la 7° edición del Nacional que tiene al club Somisa y al CASBA (Club Atlético Social Buenos Aires) de San Nicolás como sedes. En la jornada inaugural del certamen que lleva el nombre de “Profesor Nicolás Ferrara”, las victorias quedaron para representantes de Córdoba, Chubut, FeMeBal, Atlántica, Formosa, Entre Ríos y los locales de AsBalNor.

Equipos de Jujuy, Chaco, Lagos del Sur, AsAmBal y Pehuajó completan la competencia que se disputará hasta el sábado en la ciudad nicoleña y que entrega ascensos en ambas ramas para los torneos Nacional «B». El certamen es organizado por la Asociación de Balonmano del Norte de la Provincia de Buenos Aires (ASBalNor), bajo la órbita de la Confederación Argentina de Handball

En la rama masculina, en la Zona A, la única de tres equipos, La Cantera de Mar del Plata venció a Soyem de Bariloche 39:27. En la Zona B, Club Municipal Laguna Blanca de Formosa derrotó a Estudiantes Unidos de Pehuajó 29:20 e Independiente de Trelew a Colegio Angloamericano de Córdoba 34:32, mientras que en la C, Ferro de Concordia superó a Regatas de San Nicolás 31:26 y Muzio a Independiente de Chivilcoy 33:27.

Milenio de la ciudad cordobesa de Unquillo y las locales de Porvenir Talleres debutaron en la Zona A del Nacional femenino con victorias ante Ferrocarril Concordia 24:21 y San Roque de Chaco 37:17, respectivamente. En el Grupo B, Belgrano de San Nicolás le ganó a Estudiantes Unidos 33:27 y Huracán de Buenos Aires lo propio ante Porteño de Bragado 28:18.

