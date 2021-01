Harry Styles revolucionó las redes sociales con video que desafía las normas de género

Compartir

El anuncio sobre el lanzamiento del video de Treat people with kindness lo hizo este mismo primero de enero, dos horas antes de presentar el clip. Y, desde ese preciso momento, Harry Styles se convirtió en tendencia en las redes sociales. El ex integrante de One Direction decidió arrancar el 2021 con todo. Y sorprendió a sus fans con un clip muy particular, en el que baila junto a la actriz Phoebe Waller-Bridge.

“Tal vez podamos encontrar un lugar para sentirnos bien y podemos tratar a la gente con amabilidad”, dice el cantante en el tema. Y recrea una escena característica de los viejos programas musicales de los años ‘60, en blanco y negro, que no tarda en romper con todos los moldes. ¿Por qué? Porque tanto él como su partenaire utilizan un vestuario similar, de pantalón, sweater de rombos y saco, e invierten los tradicionales roles masculino y femenino a la hora de bailar.

Así es como, después de una coreografía con pasos en espejo que sus seguidores ya están intentado sacar, es Phoebe quien impulsa a Harry a hacer un salto y quién lo sostiene a él para la caída final, dejando en claro que ni la ropa tiene género ni hay condicionamientos a la hora de marcar quién debe hacer qué a la hora de danzar sobre un escenario.

El video logró más de cuatro millones de reproducciones en menos de siete horas. Y el hashtag #TPWK, abreviatura del título de la canción, llegó al primer puesto en los trending topic globales. Pero no sólo por la calidad artística y las dotes para el baile del cantante y la laureada creadora y protagonista de Fleabag sino, fundamentalmente, por el mensaje en apoyo a la diversidad que intentan dar con este clip.

Cabe señalar que el pasado 23 de diciembre, se había filtrado por error un adelanto del nuevo video, con el que los seguidores de Harry confirmaron cuál sería su próximo lanzamiento y quien lo acompañaría en el rodaje. Sin embargo, a diferencia de otros trabajos, en este caso no hubo ningún tipo de promoción. Y, luego de que se borrara el avance que se había subido a su cuenta oficial por accidente, no se volvió a saber nada este tema hasta el día de hoy.

Treat people with kindness pertenece a Fine Line, el segundo disco solista de Styles, quien tras el impasse que se impuso la boy band que integraba debutó como solista con un álbum homónimo en 2017. El nuevo trabajo ya le valió tres nominaciones en los Premios Grammy 2021: Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Interpretación Pop Solista por Watermelon Sugar y Mejor Video Musical por Adore You.

No obstante, hace un par de semanas al cantante de origen británico se vio obligado a posponer una vez más y, en este caso, de manera indefinida, la gira europea Love on Tour 2020 que había sido anunciada a fines del 2019. La misma tuvo que ser retrasada inicialmente por la pandemia del coronavirus y su idea era poder realizarla entre los meses de febrero y marzo del 2021. Sin embargo, el rebrote de COVID-19 registrado en la actualidad en el viejo continente no le dejó otra alternativa más que cancelar sus presentaciones hasta nuevo aviso.

