En el inicio del nuevo año, recomiendan a vecinos no bajar la guardia en la lucha contra el dengue

Compartir

Linkedin Print

En el comienzo de este nuevo año, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y la colaboración de otros organismos estatales, exhorta a la comunidad a fortalecer las tareas destinadas a la prevención del dengue tanto en la capital, como en el interior.

Se recuerda que estas acciones tienden a evitar la presencia del mosquito Aedes aegypti en el ambiente, vector que transmite la enfermedad, el cual elige para vivir, poner sus huevos y reproducirse los recipientes que se encuentran en las viviendas o alrededores; que tienen forma ahuecada, con paredes, y que en su interior acumulan agua.

Los días cálidos y húmedos, luego de jornadas lluviosas, crean las condiciones favorables para la proliferación del insecto, ya que muchos de los criaderos se forman cuando el agua de lluvia se junta en los recipientes que no son tapados, tratados adecuadamente o eliminados.

En tal sentido, se reitera que los brigadistas sanitarios visitan casa por casa, donde efectúan la eliminación de los reservorios de mosquitos, y enseñan a los vecinos las instrucciones precisas sobre el uso del larvicida y del repelente, concientizando, asimismo, sobre las demás medidas de prevención necesarias para hacer frente a la enfermedad.

El control de focos comprende la eliminación de objetos y, en los casos necesarios, cuando son recipientes que no pueden desecharse porque, por ejemplo, se utilizan para acopiar agua: tanques, cisternas, aljibes, cántaros, se procede a la neutralización a través del uso del larvicida, destinado a matar las larvas del insecto, evitando que se conviertan en mosquitos adultos que pican y pueden transmitir la enfermedad.

“El dengue no tiene vacunas para su prevención. Por lo tanto la única manera de prevenirlo es evitar la presencia de mosquitos, evitando que nazcan nuevos. Para ello debemos participar activamente, cumpliendo en nuestros hogares con los cuidados necesarios”, insistieron desde la Dirección de Vectores y Zoonosis de la cartera de Salud provincial.

“Siendo responsables con las medidas, ayudamos también al trabajo que hacen las brigadas sanitarias. Estamos en la temporada del año en que más tenemos que intensificar los cuidados, porque ya comenzaron las lluvias y las temperaturas altas. Ya estamos viendo una mayor presencia de mosquitos. Es fundamental seguir con los cuidados y no bajar los brazos”, aseguraron.

Compartir

Linkedin Print