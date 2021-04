HCD: quedaron conformadas las comisiones, informó el Concejal Fabián Cáceres

Compartir

Ayer en la primera sesión ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante quedaron conformadas las comisiones que trataran los proyectos los lunes y martes, para luego sesionar los miércoles a las 19 horas. Las mismas fueron elegidas por unanimidad.

En este marco, el concejal Fabián Cáceres informó que se dio entrada a los asuntos y peticiones de vecinos, asociaciones y sindicatos.



También sostuvo que se trató sobre tabla el proyecto por el cual se prorroga el pago de las tasas de tributo municipal a contribuyentes que no pudieron trabajar durante el periodo de cuarentena. “La ordenanza del año pasado 7499 que establecía un régimen especial de flexibilización y con donación de deudas para todos aquellos contribuyentes que no pudieron trabajar durante el periodo de cuarentena y cuando estaba en vigencia la Fase 1, el cual se aprobó por una unanimidad”.

“Es una decisión política importante del Intendente Jorge Jofré que va a lidiar el bolsillo de estos contribuyentes que en este momento no pudieron facturar entonces no van a pagar las tasas de tributo municipal”, aseguró el Concejal.

Además contó que ingresaron las solicitudes de actualización de tarifa de taxis y remises de distintas asociaciones y también de la empresa prestataria de transporte público, “esto será analizado en comisión como corresponde”, dijo.

