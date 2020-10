Héroes del 5 de Octubre: Mario Arce espera que Nación reglamente reconocimiento económico

Compartir

Días atrás transcendió que el Gobierno nacional estudia por primera vez el pago de una indemnización a familiares de los militares muertos en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Monte 29, ocurrido el 5 de octubre de 1975; ante esto el Grupo de Medios TVO consultó al diputado nacional Mario Arce (UCR) quien promueve la iniciativa, pero el legislador afirmó que no puede decir nada “porque no me consta” ya que tras pedidos todavía no recibieron respuestas.

De la misma forma expuso que si bien el reconocimiento económico es un gran paso “todavía falta mucho por hacer para esta causa tan justa”.

Arce confió en este marco que “nosotros el año pasado y este hemos solicitado la reglamentación por parte del Ministerio de Defensa; solicitamos que nos informen el estado de reglamentación del Decreto, hemos pedido también la incorporación en el Proyecto del Presupuesto 2021”.

Resaltó que el reconocimiento a los héroes del 05 de octubre es “un derecho adquirido”.

“Yo creo que durante el gobierno anterior se dio un primer paso, quizás no fue suficiente de lo que uno realmente espera como referente de acuerdo al trabajo que se venía haciendo respecto a esta causa; si bien se dio el primer paso falta lo que es la reglamentación, el efectivo pago, esperemos que este gobierno dé cumplimiento de un acto que hay que entender es continuo, porque no importa el gobierno que asuma la obligación, es decir, el DNU se firmó durante la época de Mauricio Macri pero tiene que cumplirlo Alberto Fernández o el que venga”.

Aseveró: “soy optimista y tengo la expectativa de que se va a cumplir de una vez por todas con este acto que es de estricta justicia social, no es una cuestión de rebuscarse con un hecho histórico, estamos hablando de personas que defendieron un orden constitucional, las instituciones y la democracia. Me parece que sería muy bueno y positivo que de una vez por todas se cierre este aspecto que tiene que ver con un reconocimiento económico”.

Lo que falta

A continuación, el legislador nacional expuso que “aún falta mucho por hacer para esta causa tan justa” y “falta reconocer a los demás héroes que también estuvieron ese domingo y por fortuna salieron ilesos”.

“También corresponde que en las escuelas se dé la temática del 05 de octubre para que nuestros hijos sepan lo que realmente ocurrió; asimismo entiendo que se debe avanzar en la posibilidad de un museo y en la creación de un Centro de Recreación para que no solamente los formoseños sepamos y conozcamos cómo ocurrieron los hechos en el Regimiento Monte 29, sino también tengan la posibilidad argentinos de otras provincias y otros países”, finalizó el mismo.