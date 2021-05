Hiper y supermercados serán intimados para evitar ventas de productos no esenciales

Compartir

El director de Bromatología municipal, Dr. Jorge Tarantini, anticipó que se intimará a hiper y supermercados a evitar vender productos no esenciales, en forma presencial, mientras rija el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en la ciudad.

Ante la disposición de la autoridad sanitaria provincial, en adhesión a las medidas nacionales frente a la pandemia, en lo que respecta al área comercial se intimará al cumplimiento de las medidas dispuestas para restringir la circulación de personas, apuntó el funcionario.

Además, aclaró que similar disposición se adoptó en otras oportunidades en las cuales rigió el aislamiento social en la ciudad y, sobre todo, ante el requerimiento de comerciantes minoristas.

“Los grandes centros de comercialización como hiper y supermercados no podrán exhibir en góndolas, tapándolos en su caso, ni comercializar de manera presencial, electrodomésticos, productos de bazar o ropería, por ejemplo, que están dentro del rubro de comercios no esenciales”, indicó Tarantini.

Afirmó que la disposición municipal, que se hace eco del reclamo de un sector de minoristas, tiende a evitar y sancionar acciones de competencia desleal con aquellos comercios que solo pueden comercializar mediante plataformas en internet mientras rija el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por lo cual, esos productos, en locales mayoristas o minoristas, solamente pueden ser comercializados a través de tiendas virtuales, insistió.

Por último, señaló que inspectores del área de Bromatología realizarán los controles en forma permanente en los grandes comercios mencionados.

