Hispano Americano, San Esteban y Deportivo Chalten son los campeones del argentino Pista Menores 2023

Culminó el Campeonato Argentino de Clubes de hockey pista Sub 14 damas, Sub 16 damas y Sub 16 caballeros.

En Comodoro Rivadavia se llevó a cabo el torneo que reúne a los mejores clubes de hockey pista del país en las categorías Sub 14 damas, Sub 16 damas y Sub 16 caballeros. Tras cuatro días de acción se definieron los campeones 2023.

La final del Sub 14 fue un enfrentamiento entre UAKEN e Hispano Americano que terminó en un 4 a 3 a favor del equipo de Río Gallegos. El tercer puesto se lo llevaron las Panteras tras vencer a Chenque RC por 5 a 1.

Las distinciones individuales fueron para Tiziana Pastori (UAKEN), mejor jugadora del torneo, Justina Jurado Gonzales (Hispano Americano), mejor arquera del torneo, Tiziana Pastori (UAKEN), mejor jugadora de la final y Mayra Navas (Los Ñires), goleadora del torneo con 10 conversiones.

En caballeros se disputó la categoría Sub 16 donde Deportivo Chalten venció a Calafate RH por un ajustado 4 a 3. Por el tercer puesto, en un duelo emocionante, se enfrentaron Andino HC y Ushuaia RC. Luego de la tanda de penales, el tercer puesto quedó en manos de Andino.

Lautaro Cava (Calafate HC) fue distinguido como mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y resultó goleador del certamen al convertir 8 tantos. El mejor arquero del torneo fue Vicente Cubillos (Deportivo Chalten).

San Esteban logró el oro en la categoría damas Sub 16 tras vencer en la definición por penales a Calafate RH. El partido por el tercer puesto fue protagonizado por UAKEN y VURICLUB. Estas últimas vencieron por 6 a 3 y se subieron al podio.

Las distinciones individuales fueron para Emilia Suarez (VURICLUB), mejor jugadora del torneo, Angelina Torres (ANDINO HC), mejor arquera del torneo, Carmela Botbol (San Esteban), mejor jugadora de la final y Morena Cervatto (Deportivo Portugues), goleadora del torneo con 21 tantos.

La acción del hockey pista volverá en la segunda parte del año con el Campeonato Argentino de Mayores y el Sub-19.

Posiciones finales

damas SUB 14

1º Hispano Americano

2º Uaken

3º Panteras Hockey Club

4º Chenque Rugby Club

5º Club Nautico Y Deportivo Rada Tilly

6º Boxing Club

7º Santa Lucia Golf Club

8º Los Pehuenes

9º Los Ñires Hockey Club

10º Club Deportivo Portugues

11º Club Colegio Del Sur

12º Tercer Tiempo

Posiciones finales

caballeros SUB 16

1º Deportivo Chalten

2º Calafate Rugby & Hockey Club

3º Andino Hockey Club

4º Ushuaia Rugby Club

Posiciones finales

damas SUB 16

1º San Esteban

2º Calafate Rugby & Hockey Club

3º Vuriclub

4º Uaken

5º Club Colegio Del Sur

6º Ushuaia Rugby Club

7º Hispano Americano

8º Andino Hockey Club

9º Club Deportivo Portugues

10º Punta Arenas Hockey Club

11º Club Náutico Y Deportivo Rada Tilly

12º Chenque Rugby Club

13º Panteras Hockey Club

14º Santa Lucia Golf Club

15º Club Cauquen

16º Los Ñires Hockey Club