Histórico triunfo de Los Pumas ante los Wallabies en el Rugby Championship

Los Pumas jugaron un partidazo y se llevaron un histórico triunfo ante los Wallabies por 34 a 31 en la segunda fecha del del Rugby Championship. El equipo argentino lo ganó en la última jugada del partido con un try de Juan Martín González.

La primera etapa fue cambiante en Parramatta. Los Pumas arrancaron mejor y, casi desde el vestuario, Lucio Cinti se cortó por el sector derecho de la defensa australiana y en lo que parecía convertirse en el try del encuentro, Santiago Carreras metió el kick justo pero Mateo Carreras no pudo llegar a apoyar. Sin embargo, a los cinco minutos y después de una sucesión de errores defensivos e indisciplina, Australia supo capitalizar su primer ataque y anotó las primeras siete unidades gracias al centro Len Ikitau, que luego amplió Quade Cooper con un penal.

El equipo de Michael Cheika de a poco empezó a jugar mejor con la pelota y ganó confianza. A los 20’ Emiliano Boffelli sumó el primer penal para el seleccionado celeste y blanco. Los Pumas minuto a minuto comenzaron a lastimar la defensa local y, luego de un line en campo rival, tuvieron paciencia con los forwards para que Jerónimo de la Fuente apoye y, con la conversión de Boffelli, el resultado se igualó 10 a 10.

En los últimos minutos, la defensa nacional estuvo firme. Cinti metió un tremendo tackle cuando Carter Gordon se iba al ingoal y Juan Martín Gonzáles fue determinante recuperando una pelota. El combinado nacional terminó mejor la primera etapa.

En el complemento Los Pumas salieron decididos y concentrados. Pablo Matera recuperó una gran pelota en defensa y posibilitó poner al equipo en ataque. De esta manera, Argentina tuvo tras las cuerdas a los Wallabies durante varios minutos. Si bien no pudo aprovechar una de las oportunidades, ya que Rodrigo Isgró en su debut con el equipo quedó a centímetros del ingoal rival, en la siguiente jugada, el capitán Julián Montoya logró facturar su try para pasar al frente por primera vez en la noche de Parramatta.

El dueño de casa logró recuperarse con Nic White quien aprovechó el hueco de la salida del scrum y voló al try. Pero Boffelli fue infalible con un penal a larga distancia para poner nuevamente al frente al equipo argentino por 20-17.

El duelo no dio descanso, el seleccionado argentino estaba mejor y dominaba todas las facetas del juego. Es así que justificó la superioridad con una gran jugada colectiva que terminó con la conquista de Mateo Carreras. Pero, cuando todo indicaba que el duelo era para los albicelestes, en una ráfaga los australianos dieron vuelta el partido con las conquistas de Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase.

En los últimos instantes, el equipo argentino fue a buscar la victoria, ya con Agustín Creevy en cancha, a la salida del line tuvieron paciencia a centímetros del ingoal rival y tras varias fases, el octavo Juan Martín González -jugador del partido- voló para estampar la tercera victoria argentina (cuarta ante los Wallabies en historia) en suelo aussie por 34 a 31 y escribir otra página en la historia del rugby argentino.

Síntesis

AUSTRALIA (31): 1. James Slipper (C), 2. David Porecki, 3. Allan Alaalatoa; 4. Richie Arnold, 5. Will Skelton; 6. Jed Holloway, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini; 9. Nic White, 10. Quade Cooper; 11. Marika Koroibete, 12. Samu Kerevi, 13. Len Ikitau, 14. Mark Nawaqanitawase; 15. Tom Wright.

Cambios: 17′ Carter Gordon por Len Ikitau, 55′ Rob Leota y Matt Philip por Jed Holloway y Will Skelton, 64′ Angus Bell por James Slipper, 66′ Tate McDermott y Josh Kemeny por Nic White y Fraser McReight, 70′ Jordan Uelese por Dave Porecki, 73′ Pone Fa’amausili por Allan Alaalatoa

Entrenador: Eddie Jones.

LOS PUMAS (34): 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Matías Alemanno, 5. Tomás Lavanini: 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Juan Martín González; 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Mateo Carreras, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Emiliano Boffelli.

Cambios: 42′ Lucas Paulos por Matías Alemanno, 51′ Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela, 55′ Matías Moroni por Jeronimo de la Fuente, 68′ Nahuel Tetaz Chaparro por Thomas Gallo, 73′ Nicolás Sánchez, Agustín Creevy y Rodrigo Bruni por Rodrigo Isgró, Julián Montoya y Santiago Grondona.

Entrenador: Michael Cheika.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 5’ Try de Len Ikitau convertido por Quade Cooper (A), 12’ Penal convertido por Quade Cooper (A), 20’ Penal convertido por Emiliano Boffelli (LP), 25’ Try de Jerónimo de la Fuente convertido por Emiliano Boffelli (LP).

Resultado parcial: Australia 10-10 Los Pumas

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 45’ try de Julián Montoya convertido por Emiliano Boffelli (LP), 53’ Try Nic White convertido por Quade Cooper (A), 60′ Penal convertido por Emiliano Boffelli (LP), 69’ Try Mateo Carreras convertido por Emiliano Boffelli (LP), 71’ Try de Samu Kerevi convertido por Quade Cooper (A), 75’ Try Mark Nawaqanitawase convertido por Quade Cooper (A), 79’ Try de Juan Martín González convertido por Emiliano Boffelli (LP).

Resultado final: Australia 31-34 Los Pumas

AMARILLAS: 40’ Richie Arnold (A)

ÁRBITRO: Jaco Peyper (Sudáfrica).

CANCHA: CommBank Stadium, Parramatta, Australia.