Hospital Central de Emergencias: habilitaron un nuevo sector para la atención exclusiva de pacientes con fiebre

Cuenta con un consultorio para la evaluación médica y clasificación de los casos y ser atendidos en una sala de internación donde se brindará tratamiento a hombres y mujeres que presentan síntomas leves y moderados.

Dado el aumento en la demanda para la atención de cuadros febriles, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, en la mañana de este lunes 15 de enero en el hospital Central de Emergencias “Ramón Carrillo” dejó habilitado un nuevo sector de internación en el que se tratarán, de manera exclusiva, pacientes con cuadros febriles inespecíficos.

Dicho espacio fue especialmente adaptado para que, quienes cursan la infección por esta enfermedad y requieran permanecer internados para poder resolver los síntomas o complicaciones que produce que el dengue, reciban una atención específica.

El área cuenta con un consultorio, donde el médico realiza la evaluación del paciente y, a partir de ahí, decide si debe permanecer en el lugar o ser derivado al Servicio de Emergencias del hospital.

Consta además, con 13 camas y cuatro sillones, dispuestos para la atención de hombres y mujeres que previo a la internación son clasificados en cuadros leves y moderados, de acuerdo con la revisión del equipo de salud y según la severidad de la enfermedad.

“Allí por ejemplo, se llevará a cabo la hidratación de los pacientes con suero. Otros, podrán aguardar el resultado de los análisis de laboratorio en la sala de espera, o bien, se les dará las medidas para el control de la enfermedad y se les sugerirá que regresen en unas horas a buscar los resultados de laboratorio y, a la vez, para efectuarse un nuevo control para poder advertir cómo va evolucionando el cuadro”, explicaron desde la cartera de salud provincial.

Al respecto, señalaron que “la idea es que todos los pacientes con síndrome febril inespecífico de uno, dos o más días de evolución y que no tenga otros síntomas que apunten hacia una infección específica, que no presenten indicios de problemas respiratorios u urinarios, que no posean lesión de piel y partes blandas que pudieran hacer pensar en otro tipo de infección más concretas, puedan ser atendidos en ese sector del hospital”.

Pusieron de relieve, que una vez que los pacientes lleguen a dicha área, después de ser evaluados por el profesional médico “y como ya veníamos haciendo” se les tomarán muestras para determinar, no solamente si cuenta con la serología de dengue positivo “sino también para evaluar cómo están sus plaquetas y sus hematocritos”.

“Y para saber si además, están deshidratados o no y mientras se esperan los resultados se los hidrata, se les coloca analgésico endovenoso para tratar de bajar la fiebre, disminuir el dolor y el malestar. En muchos casos, también se le coloca medicación para evitar o controlar las náuseas y los vómitos”, agregaron.

Casos graves

Por último, aclararon que “en los casos de pacientes que presentan cuadros de mayor gravedad, como ya se viene haciendo, son internados en las salas de terapia intensivas o intermedias, con las que también cuenta el Hospital Central de Emergencias”.