Hospital de Córdoba ofrece bajar precios de testeos rápidos para varados que quieran volver a Formosa

El médico José Reviglioro, director del Hospital Privado Universitario de Córdoba, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que desde la institución mantienen una “avanzada” conversación con el gobierno provincial en busca de firmar un convenio para realizarles, a menor costo, un test rápido a los formoseños que se encuentran allí y que quieren regresar a la provincia.

“Estamos ofreciendo un hisopado por antígeno que es el test rápido para quienes tengan síntomas y puedan volver con un hisopado a su provincia, el costo de eso es un costo más bajo que el del PCR que son reactivos diferentes”, explicó.

Asimismo detalló que “el test rápido tiene un costo aproximado de $1900 o 2 mil pesos y para los formoseños que pretenden hacerlo la idea es bajar el valor, estamos hablando de este convenio, de intentar hacer una reducción de ese valor que tiene incluida la toma y la extracción por parte de un profesional, son dos cuestiones diferentes, por un lado la toma de la muestra que la realiza un profesional a un costo y otro es el costo de la prueba en sí, en este caso el antígeno, por eso vamos encaminados a tratar de armar un combo para darle la posibilidad a los formoseños de lograr la vuelta a su provincia”.

Además aseguró que “lo que hay que tener en cuenta y eso sí es importante, es que con un test rápido con antígeno el paciente debe estar con síntomas, o sino la sensibilidad de la prueba disminuye, por eso en caso de asintomáticos es necesaria la prueba de antígeno negativa más una PCR que sí tiene un costo más elevado de entre 4 mil y 4500 pesos”.

El profesional de la salud explicó en ese sentido que “la idea es firmar un convenio, estamos en tratativas y en charlas para lograr este convenio para poder hacer más viable esta situación de costo que requieren estas pruebas para que los formoseños se la puedan realizar”.

Contó también que la idea de esto surgió “por los pacientes que tenemos, nace acá la iniciativa y a raíz de eso se han iniciado las conversaciones. Sabemos que hay un tiempo acotado por eso las conversaciones están avanzando y esto es cuestión de ponerse de acuerdo, no son tan complejas, creo que vamos a llegar a buen puerto”.

De la misma forma el médico habló de la situación del coronavirus en Córdoba y aseguró que los testeos han los testeos han disminuido notablemente desde octubre “que fue donde tuvimos el pico, estamos en 200 testeos aproximados por día”.

“Nosotros somos el primer hospital de la provincia que montó un hospital de campaña, en su primer momento era por demanda no programada, también hemos hecho convenios con empresas para lograr o facilitar la rapidez del testeo y del resultado, no debemos olvidarnos que en la época de pico los resultados se retrasaban y eso implicaba que la gente no pudiera regresar a sus trabajos en tiempo y forma o lo más rápido posible, actualmente tenemos también un sistema de turnos que se otorgan en un call center para la realización de los hisopados que pueden ser para cualquier paciente”, señaló.

Para finalizar señaló que estos test rápidos ayudarán a que muchos formoseños regresen más rápido, “los test no están cubiertos por las obras sociales, hay algunas que sí han convenido, pero son menos, estamos en tratativas y comunicación para lograr este convenio y que los formoseños lo puedan realizar y así volver”, valoró.

