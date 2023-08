Hospital de Pozo del Tigre: intensificó la vacunación contra la hepatitis B a lo largo de julio

Con el objetivo de que niñas, niños y adultos puedan iniciar o completar el esquema de vacunación contra la hepatitis B, el servicio de inmunizaciones del Hospital de Pozo del Tigre, amplió la cobertura de esa vacuna, mediante un trabajo intensivo.

Cabe mencionarse que, si bien, la vacuna contra la hepatitis B, se encuentra disponible en el vacunatorio de dicho nosocomio, todos los días del año, al igual que las demás vacunas que están incluidas en el Calendario, su aplicación fue acentuada, a lo largo de este mes, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, celebrado como cada año el 28 de julio.

La estrategia de inmunización, estuvo dirigida a los vecinos de Pozo del Tigre,de todas las edades, especialmente a la franja etaria integrada por adultos que aún no había recibido la vacuna contra la hepatitis B, teniendo en cuenta que desde el año 2012, es obligatoria y universal y parasu aplicación no se requiere presentar orden médica.

La hepatitis es una enfermedad que afecta el hígado y en la mayoría de los casos es causada por un virus. Y si bien, las hepatitis virales son cinco: A, B y C y en menor medida D y E, junto con la C, la hepatitis B es la que presenta con mayor frecuencia casos de gravedad y mortalidad.

Además, tanto la B como la C, pueden evolucionar en patologías crónicas como insuficiencia hepática agua, cirrosis y cáncer de hígado, cuando no se detectan ni son tratadas a tiempo y adecuadamente.

En ese sentido, desde el equipo de vacunadores del hospital de Pozo del tigre, recalcaron que “Lo fundamental es siempre prevenir y la vacuna es una herramienta de prevención muy importante, que además de ser gratuita, es muy efectiva cuando la persona tiene el esquema completo”.

Esquema establecido

Según el Calendario Nacional de Vacunación vigente, la vacuna contra la hepatitis B, está establecida con el siguiente esquema: para los recién nacidos con una dosis dentro de las primeras 12 horas de vida. Y si por algún motivo, el recién nacido no hubiese recibido esa dosis neonatal, debe ser aplicada tan pronto como sea posible.

Asimismo, se encuentra incluida dentro de la vacuna quíntuple o pentavalente, que se aplica: a los dos, cuatro y seis meses de vida y un refuerzo, que deben recibir las niñas y niños entre los 15 y 18 meses.

Por otra parte, quienes no hayan sido vacunados/as durante la niñez, deben aplicarse la vacuna con el siguiente esquema de tres dosis, indicado a partir de los 11 años: 1º dosis, 2º dosis, al mes de la 1º dosis y la 3º dosis, a los seis meses de la 1º.