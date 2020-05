Hoy se acredita un refuerzo extraordinario de la Tarjeta Alimentar

Compartir

Linkedin Print

La licenciada Lis Yanacón, coordinadora del Centro de Referencia provincial del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, explicó que momentáneamente los montos serán depositados en las cuentas bancarias de las 32.486 familias beneficiarias.

Este viernes, comenzarán las acreditaciones del pago del refuerzo extraordinario para titulares de la Tarjeta Alimentar, familias con un/a hija/o percibirán un plus de 4000 pesos; y quienes tengan dos o más hijos, recibirán un refuerzo extraordinario de 6000 pesos. El objetivo es garantizar el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables, en el marco de la emergencia por COVID-19.

En este sentido, el cronograma de pagos dispone que este viernes 8 perciban los DNI terminados en 0; continuando el lunes 11 con los DNI terminados en 1 y así, sucesivamente.

La coordinadora Lis Yanacón especificó que en Formosa son 32.486 las familias beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, destinada a personas con discapacidad, madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad, y embarazadas a partir de los tres meses, que perciban asignaciones a través de ANSES.

Recordó que la Tarjeta Alimentar nace en el marco de la Ley de Emergencia «Argentina contra el Hambre» y resaltó que ante el marco del nuevo coronavirus es una de las herramientas fundamentales para paliar la situación, «porque aborda a aquellas familias en situación de vulnerabilidad».

Si bien a nivel nacional la tarjeta permite comprar alimentos por la totalidad del monto asignado, (ya sea cuatro o seis mil pesos según corresponda), no se puede extraer dinero en efectivo y sólo está habilitada para comprar alimentos, con la excepción de bebidas alcohólicas.

En este marco, Yanacón especificó que en la provincia de Formosa no se llegó a implementar de la misma manera, «acá nos agarró el contexto de la pandemia y se han frenado los operativos de entrega de las tarjetas, por eso el monto de la Alimentar se acredita -de manera excepcional- a las cuentas de la asignación verificadas a través del padrón de ANSES y van a poder retirar ése dinero en efectivo».

La funcionaria de Desarrollo Social puso en relieve que la decisión política a nivel nacional de otorgar el beneficio nació tras la visita de Daniel Arroyo a Formosa. «Es un orgullo que esta política social haya nacido luego de que el actual ministro Arroyo, que aún no formaba parte de la cartera nacional, haya conocido nuestra política provincial con las tarjetas del Plan Alimentario Nutrir», subrayó Yanacón.

Por otra parte, adelantó que tras la pandemia la entidad trabajará en convenios para «movilizar la economía social»; una opción es que beneficiarios y beneficiarias de la Tarjeta Alimentar –una vez que la tengan físicamente- puedan abastecerse en comercios y PyMEs formoseñas.

En tal sentido, señaló que «se está trabajando administrativamente para tener operatoria reales y que puedan, también, ser beneficiados nuestros pequeños comerciantes, nuestros productores y productoras, las fruterías y verdulerías; y no sólo los grandes supermercados».