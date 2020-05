Juzgado de Familia: aumentaron las denuncias por violencia de género durante la pandemia

Compartir

De la misma forma también retomarán el trabajo las juezas del Tribunal de Familia, Viviana Karina Kalafatich y Silvia Teresa Pando, y las secretarias Susana Apodaca y Nadia Trachta, manteniendo la designación de Vanesa Verdún como secretaría Nº 2 del mismo Tribunal, quien se viene desempeñando desde el inicio de la feria extraordinaria.

La jueza Silvia Pando, quien junto a Karina Kalafatich está al frente del Tribunal de Familia y que el lunes retomó sus actividades sin atención al público, solo de manera virtual, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo es la modalidad de trabajo que llevan adelante y cuáles son las cuestiones más urgentes que van resolviendo, teniendo en cuenta que son uno de los tribunales más importantes y requeridos dentro de la justicia.

«Antes que nada queremos que quede claro que seguimos dentro del marco de la emergencia, se está normalizando la actividad judicial y nosotros hemos sido convocados pero la actividad sigue siendo con protocolo de feria en receso extraordinario en feria judicial, el trabajo es virtual, no hay atención al público, no está el personal convocado tampoco, solo las magistradas y un acotado personal que el Superior Tribunal dispuso, todo el trabajo es virtual, nosotras estamos acá simplemente porque estamos organizando la modalidad de trabajo y porque en determinados casos necesitamos estar en contacto con los expedientes para proveer medidas determinadas así que quede claro que no tiene que venir la gente, tienen que conectarse con los abogados para hacer los planteos y a su vez los abogados los realizan mediante mail, en la página del Poder Judicial está la casilla de correo a la que se dirigen los abogados y va marchando muy bien eso, ahí se hacen los planteos judiciales y van cumpliendo los requerimientos, armamos con la doctora Kalafatich un protocolo y también el Superior Tribunal explicitó los anexos que deben ir cumpliendo, todo es virtual y es importante que entiendan eso, todos tenemos que seguir los decretos nacionales y provinciales que rigen de quedarnos en casa y de distanciamiento social así que no hay contacto, traslado ni papel, estamos en época de feria, solo atendemos cuestiones urgentes», indicó.

Acotó en ese sentido que «la urgencia la valora siempre el profesional detrás de cada materia que manejan, en este caso en el fuero de familia donde se manejan alimentos, derechos de comunicación, lo que antes era régimen de vistas, cuidado personal que antes llamábamos tenencia, tema de salud mental, medidas cautelares, restitución de niños, lo que estamos viendo es todo lo que tiene que ver con alimentos y con el derecho de comunicación porque a raíz de la pandemia y del aislamiento, los niños quedaron con uno de los progenitores y ahora comienza a movilizarse esa parte sobre todo porque el decreto nacional dice que los niños pueden movilizarse de la casa de un padre a la del otro progenitor, eso es lo que más entran, también libramientos de fondos, las cuestiones alimentarias y salud mental, por supuesto lo que se movió indiscutiblemente son los casos de violencia familiar, violencia de género es lo que más tenemos».

Respecto a si el encierro potenció este tipo de situaciones, lamentó que «es así, violencia nunca ni con pandemia, ni con feria ni feriados deja de trabajar, esa parte siempre está habilitada, es un área que desde el 1 de enero al 31 de diciembre las 24 horas tanto sábado como domingo trabajan, esto pasa en toda la provincia y en el país donde hay un teléfono gratuito al que se llama y se atiende de manera permanente y durante todo este tiempo se estuvo atendiendo y resolviendo, obviamente que este encierro ha potenciado la situación, tuvimos muchos casos y ahora estamos nosotras dos como titulares en el Tribunal de Familia, también todos los jueces de paz en el interior resolviendo las cuestiones».

Dijo en ese marco que el aumento de denuncias por violencia de género «lo vemos de acuerdo a las estadísticas que manejamos nosotros en la provincia, provocados por la situación, calculo que a medida que pasen los días vamos a poder hacer un análisis más interdisciplinario pero han aumentado y el equipo de profesionales que maneja la oficina tuvo mucho trabajo asistiendo telefónicamente, remotamente incluso porque las personas llamaban a las líneas habilitadas pidiendo asistencia y modo de proceder encontrándose en esa situación dentro de los hogares y solicitando qué medidas tomar en esa situación».

También se refirió a los menores, hijos de padres separados que ahora se pueden movilizar de la casa de un padre a la de otro una vez por semana. Aclaró al respecto que «la decisión administrativa de presidencia se canaliza a través del Ministerio de Desarrollo Social, cuando hay acuerdo entre los padres que puede ser extrajudicial porque se llevan bien o hay acuerdos que hicieron ante juzgados no necesitan venir al juzgado ni ir a ver al abogado, no necesitan judicializar, simplemente para llevar a un menor de la casa de un padre a la del otro deben bajar la declaración jurada que está en la página a la cual se le agrega una fotocopia o un escaneo del DNI del niño y semana a semana trasladan al chico de una casa a la otra y eso es muy bueno porque tiene presente el principio del interés superior del niño y ese principio de coparentalidad es importante, que los dos padres se hagan cargo de la vida cotidiana de los niños que están haciendo sus actividades escolares, se pasaron mayor tiempo en la casa, viven generalmente con las madres y es hora de que los padres que también quieren verlos y tenían un régimen de visitas o un derecho de comunicación estén con sus hijos, los chicos de esta forma pasan tiempo con sus padres y también pueden ocuparse de las tareas escolares. Entonces si hay acuerdos, si está todo correcto no hay problema, bajan la autorización y circulan, sí o sí la tienen que tener porque seguimos la línea provincial y nacional de no poder circular».

De la misma forma acotó que «si existe algún conflicto, una negativa de ver, algún problema van a tener que hacer el planteo que son los que nos están entrando ahora, y nosotros siempre pensando en el interés del niño vamos resolviendo, generalmente los planteos de estos días tienen que ver con esa situación. Nosotros incluso estamos organizados con audiencias virtuales para poder resolver estas cuestiones, solo si hay desacuerdo se acude a esto, de lo contrario solo con el permiso pueden circular».

«Es importante que sepan que no hay actividad judicial a puertas abiertas, todos los planteos vienen siendo todavía virtuales, todo se resuelve así, en la página del Poder Judicial hay un correo y un teléfono donde nosotros evacuamos las consultas que las hacen los abogados para poder ir direccionando los casos y siempre lo urgente hasta ahora, será así hasta que el Superior Tribunal tome una medida e ir normalizando la actividad judicial», finalizó.