Hugo Bay aseguró que en Formosa “estamos a tiempo” de aplicar la Ley Yolanda porque “tenemos un ambiente en buen estado”

Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó la importancia de que Formosa aplique la Ley Yolanda, sancionada el 18 de noviembre de este año y la cual establece la formación integral en medio ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública, en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, Yolanda Ortiz.

“Es una ley que para que sea obligatoria, las provincias deben adherir a esta iniciativa cosa que seguramente con el transcurrir del año que viene las provincias irán haciendo, una vez que eso suceda se procederá a las capacitaciones”, dijo.

Respecto a si esto beneficiará a Formosa, Bay aseguró que “existen un montón de otras leyes ambientales que hoy se están discutiendo, el año pasado la última fue la de cambio climático y ahora están en el tapete varias iniciativas vinculadas con el ambiente que tocan temas específicos por ejemplo la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley de Humedales, esas son algunas de las leyes que tienen que ver con temas puntuales, esta es una ley vinculada exclusivamente a la capacitación por lo tanto lo que puede llegar a significar como un aporte o una colaboración de esta ley a la calidad ambiental es el hecho de que los integrantes de estos poderes tomen la cuestión ambiental como un tema estratégico, esencial y conozcan, sepan lo complejo que significa la cuestión ambiental porque los temas ambientales no son simplemente deseos, uno tiene que tener conocimiento para no ser blanco de quienes, por determinados intereses, suelen usar a los temas ambientales y confundir a la población por algún interés, generando confusión, buscando que se conozcan cómo funcionan los sistemas naturales o cómo hay que hacer para no dañar a través de una actividad los temas ambientales, ese va a ser el aporte que esta ley pretende imprimir u otorgar al país en su conjunto”.

En relación a si opina que esta ley llega para aplicarse, “a tiempo”, manifestó que “si vemos el mundo, si hacemos un análisis global, los países que más han dañado son los países del norte tanto de nuestro continente al igual que Europa que son muy desarrollados, pero son los que más daño han causado al ambiente, hoy pretenden ponerse a enseñar sobre esto, es una ley que ojalá hubiese existido en los países desarrollados como lo advertía Yolanda Ortiz hace 40 años respecto a los daños que estaba generando el mundo desarrollado, en nuestro país estamos a tiempo y en nuestra provincia mucho más aun porque es una provincia donde los recursos naturales, más allá de que pueda tener cuestiones que pueden ser reparadas, nosotros tenemos un ambiente en buen estado, con la capacitación y la concientización de la sociedad en su conjunto esto va a posibilitar que las cosas sean mejores, creo que estamos a tiempo de generar esta movida que aborde a todos los estratos de la organización de cada provincia”.

Para finalizar aseguró que esta ley lo toca de cerca, teniendo en cuenta que conoció a Yolanda, una tucumana que falleció a los 94 años y que fue la primera mujer en ejercer un cargo en Recursos Naturales en América Latina. “Tuve la oportunidad de conocer a Yolanda en el año 2010 cuando se hizo el Bicentenario, ella vino invitada a la provincia, dio una charla maravillosa y después como me toca representar a la provincia en el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente), cada vez que iba a las reuniones, ella a pesar de sus 80 y tantos años, siempre estaba presente, tenía algunas dolencias físicas pero eso no era impedimento para que ella esté presente, así nació un afecto muy particular, ella tenía la capacidad de mostrar todo lo que sabia y contarnos todas las cosas que había vivido, eso ayudó a muchísima gente a interpretar ese proceso”.

