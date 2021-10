Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Soy un hombre de 75 años, afiliado al IASEP que me descuenta mensualmente por los remedios (soy diabético). Hace poco acudí al médico y la orden médica no me sirvió, terminé abonando $1000. Me gustaría saber a dónde va la plata que a uno le descuentan, porque a la hora de la verdad es como si no tuviéramos obra social.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp