Ibañez informó que hay un protocolo nacional y otro provincial para los camiones

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, indicó que hay un protocolo nacional para el transporte de cargas que rige en todo el país para los camiones que circulan por rutas nacionales, y otro provincial para todos aquellos que ingresan a la provincia, ambos de cumplimiento obligatorio.

Durante la conferencia de prensa de este viernes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial amplió detalles del protocolo para el transporte de alimentos y cargas en general, dado a conocer este jueves, a partir de consultas recibidas a través de diferentes canales de comunicación por parte de la comunidad.

El funcionario aseguró que ambos protocolos tienen como finalidad principal establecer acciones para prevenir el contagio del virus, aplicables a las diferentes etapas del viaje (carga, paradores, descarga) y las condiciones sanitarias que deben tener tanto el conductor, su acompañante como el camión.

Detalló que el protocolo particular Plan de emergencia COVID- 19 para el transporte automotor de cargas generales y peligrosas en las rutas nacionales fue aprobado y entró en vigencia a partir de la Resolución conjunta 4/2020 del 10 de junio. El mismo lleva las firmas de los ministros de Transporte; del Interior; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Seguridad; de Salud y de la directora nacional de Migraciones.

Este protocolo nacional establece para los empleadores la obligación de proporcionar a los conductores jabones y desinfectantes y desinfectar las cabinas antes de cada nuevo uso.

En tanto, los conductores no deberán presentar ningún síntoma de la enfermedad antes de tomar el servicio; respetar las normas específicas en materia de higiene y distanciamiento social; y no salir de la cabina del camión para evitar contacto con otras personas, excepto situación extrema.

Asimismo, en los puntos de carga y descarga los conductores deberán permanecer en la cabina del camión. Las actividades de carga y descarga deben ser realizadas por el personal local de la empresa, utilizando siempre equipos de protección adecuados, como mascarillas y/o barbijos que cubran nariz, boca, mentón y guantes

El protocolo nacional también dispone que en el tránsito de viajes nacionales los camiones se abstendrán de ingresar a las ciudades o pueblos, excepto que la traza vial atraviese las localidades o el conductor deba ingresar por causa de fuerza mayor o deba realizarse en dicha localidad alguna operación de carga y/o descarga (aplica protocolo provincial).

Protocolo provincial

Respecto al protocolo provincial para transporte de alimentos en camiones térmicos, alimentos no perecederos y cargas generales, el ministro Ibáñez reiteró que está vigente la hoja de ruta del reparto, de entrega obligatoria al ingresar a la provincia de Formosa en la que debe constar: procedencia, localidad, barrio, dirección, nombre, y teléfono del comercio a visitar. También, la obligatoriedad del uso de los elementos de bioseguridad para choferes, acompañantes y personal de recepción de las mercaderías en cada comercio.

Asimismo, recordó que las empresas extraprovinciales que ingresen mercaderías perecederas y cargas en general que no cuenten actualmente con centros de distribución para realizar las descargas y posterior reparto, cuentan con un plazo de 15 días para presentar una propuesta para la instrumentación de dichos centros.

Ante dudas y consultas, los distribuidores y comerciantes pueden solicitar información a la Subsecretaría de Desarrollo Económico a través del correo ssde@formosa.gob.ar , al teléfono 370 4436695, al número de celular 3704 540212 o al correo del Consejo, covid19@formosa.gob.ar

Cronograma de pagos

En cuanto al cronograma de pagos, este viernes percibieron sus haberes los jubilados y pensionados nacionales que no superan los 18.952 pesos y con DNI terminados en 4.

El martes 16, lo harán los terminados en 5; miércoles 17, terminados en 6; jueves 18, terminados en 7; viernes 19 terminados en 8 y lunes 22 terminados en 9.

Asimismo, cobraron la AUH más el IFE, los beneficiarios con DNI terminados en 4; el martes 16, los DNI terminados en 5; miércoles 17, en 6; jueves 18 en 7; viernes 19 en 8 y lunes 22 terminados en 9.

También cobraron este viernes la Asignación por embarazo los DNI terminados en 2. Lo harán el martes 16 los DNI terminados en 3; miércoles 17 DNI en 4; jueves 18 DNI en 5; viernes 19 DNI en 6; lunes 22 DNI en 7; martes 23 terminados en 8 y miércoles 24, terminados en 9.

Asignación pre natal y Asignación por maternidad percibieron los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5. El martes 16, lo harán los DNI terminados en 7; el miércoles, los DNI que finalizan con 8 y 9.

La Tarjeta Alimentar ya comenzó a abonar la ayuda social a los DNI terminados en 4 como las becas Progresar a los jóvenes cuyos DNI terminan en 2 y 3.

Los abuelos del Instituto de Pensiones Sociales culminaron hoy el cronograma, DNI 6, 7, 8 y 9, con el 15 por ciento de aumento dispuesto por el Gobierno provincial.