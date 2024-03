Implementarán pantallas en los centros de salud para chequear disponibilidad de profesionales

Se trata de una prueba piloto, que además añadirá una línea telefónica para comunicarse con la administración central y denunciar una posible mala atención.

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, la doctora Laura Filippini, comentó que hasta el momento no se realizaron reuniones organizativas de programas nacionales y adelantó de qué forma el sistema sanitario provincial se prepara para hacer frente a la gran demanda que significa una crisis económica, de alcance nacional, como la reinante.

Ponderó la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de hacerle frente a la crisis reforzando tanto el sistema de salud público, como el educativo.

Señaló que en la faz sanitaria, continúa fortaleciéndose el sistema con la incorporación de profesionales médicos, enfermeros y odontólogos, que vienen a “relevar” a quienes se jubilan o dejan su cargo por mudanza.

Dijo que no obstante, “a pesar de ello siguen faltando en algunos lugares médicos, pero se continúa haciendo los papeles de ingreso, incorporando gente, adquiriendo equipamiento en los centros de salud e inaugurando obras”, subrayó.

Trajo como ejemplo además que hace mucho tiempo que la provincia hace frente a la compra de medicamentos básicos y hasta específicos, al tiempo que lamentó que hasta el momento no se hayan programado reuniones para coordinar el trabajo de los programas nacionales.

Mencionó como ejemplo lo que ocurre con el Programa de Salud Indígena, que cuenta con becas para personal distribuido a lo largo y ancho del territorio, quienes no se encuentran cobrando.

Hospitales

Consultada al respecto, Filipini señaló que desde el año pasado se reforzaron las guardias en los centros de salud, para “disminuir la gran demanda que hay en hospitales de tercer nivel como Central, Madre y el Niño, Alta Complejidad y Evita”.

“Eso vamos a seguir haciéndolo, porque creo que vendrán tiempos peores”, consideró tras señalar que las personas asistirán en mayor número al sistema público, al verse imposibilitada de pagar una consulta privada.

En este marco señaló que comenzó a implementarse un sistema de pantallas en algunos centros de salud, donde “la gente tendrá la posibilidad de mirar la disponibilidad de profesionales y los horarios de atención, de esa manera no tendrá que estar esperando”.

Dijo que además se habilitará una línea telefónica con el nivel central, para comunicar si alguna cuestión no fue bien resuelta en el centro de salud, a fin de solucionarlo a la brevedad.