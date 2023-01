Importante empresa agropecuaria ya descarta siembra de algodón y posiblemente soja

Con el 55% del territorio nacional afectado por la gran sequía, los efectos en la producción agropecuaria se agravan y en Formosa una importante empresa ya advirtió que no sembrará algodón y tampoco soja. «Es una situación muy delicada», planteó Marcelo Linke, Presidente de Agro Cotton, al Grupo de Medios TVO.

«Todavía estamos sin la posibilidad de sembrar, esto se viene agravando a medida que pasan los años. Lamentablemente estamos pasando los últimos años con valores de lluvia muy por debajo de lo normal, algo que está pasando en todo el país y que no nos deja de lado, esto realmente está haciendo que sea muy difícil poder practicar la agricultura», agregó Linke.

Agro Cotton, empresa del Grupo Linke, posee unas 10 mil hectáreas en la provincia y plantea tres tipos de cultivo en sus tierras, algodón, maíz y soja, pero debido a la grave sequía atraviesa el país, únicamente sembrarán maíz.

«En este momento no hemos podido hacer ninguno de los tres cultivos. El algodón ya estaría descartado porque los tiempos no dan para poder hacer la siembra y estaríamos con posibilidad de hacer algo de maíz; la soja tampoco creo que podamos sembrar, así que estaríamos haciendo lotes de maíz únicamente», adelantó el productor en ese sentido.

El efecto de la Niña, que ya se extiende por tercer año consecutivo en el país, afecta fuertemente la producción agrícola y ganadera en la provincia. Los pronósticos actuales estiman que las primeras lluvias llegarán al finalizar el verano, antes se previa que ocurrieran al finalizar la primavera.

Debido a esta inestabilidad de precipitaciones, desde la empresa explicaron que se encuentran trabajando con el gobierno provincial en un plan de inversiones para la creación de un sistema de riego que pueda utilizarse para contingencias climatológicas como el actual. «La idea es poder trabajar en una posibilidad de riego», dijo Linke.

«Si bien es cierto que estamos acostumbrados y venimos de otra provincia como Santiago del Estero, en donde también hacemos agricultura, creemos que con los milimetrajes que se tienen de un principio en la zona, es posible hacer agricultura, pero en los últimos años la situación se agravó. No se agravó únicamente en estos lados sino en toda la zona», mencionó al respecto.

Pero hasta que la construcción de este sistema de riego esté operativa, los productores dependen principalmente de las lluvias. Por este motivo, los monitoreos y seguimiento de los pronósticos son constante para garantizar las siembras.

Grave situación

«La situación es muy grave y la verdad que es el tercer año consecutivo de niña, es el tercer de que los pronósticos no se terminan cumpliendo como se esperaba, hablan de una salida y ojalá que así sea. Vamos a depender de las próximas lluvias, vamos a ver si los pronósticos se dan», concluyó el productor.