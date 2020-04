Incautaron carne vacuna y pescado durante operativos sobre la avenida Laureano Maradona

Compartir

Linkedin Print

Efectivos policiales secuestraron carne vacuna y pescado en distintas camionetas que no contaban con las documentaciones obligatorias y sin respetar las condiciones de salubridad, sobre la avenida Laureano Maradona, en cercanías al Puente Maradona.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y las medidas preventivas impuestas para materializar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a fin de evitar la propagación del COVID-19.

Primera intervención

La primera intervención tuvo lugar el martes a las 17:10 horas, cuando los efectivos policiales apostados sobre la avenida Laureano Maradona, a pocos metros del puente, observaron el desplazamiento de una camioneta Toyota Hilux blanca, que en la compuerta trasera y paragolpes respectivamente tenía manchas de sangre fresca, situación que llamó la atención de los auxiliares de la justicia, motivando que se le solicite al conductor que estacione a un costado para verificar que transportaba en la carrocería.

El conductor de 33 años levantó la lona y se pudo ver una cantidad importante de carne vacuna, sin las documentaciones obligatorias para el traslado ni respetar las condiciones de salubridad.

La otra intervención se concretó el jueves último alrededor de las 10:15 horas, cuando los policías detectaron que un vehículo Honda CR-V transportaba una gran cantidad de pescado de las especies surubíes, sábalos y bogas, sin respetar la cadena de frío.

En ambos casos, se trasladaron los vehículos hasta la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), donde también se requirió la presencia de los inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes labraron las Actas de Infracción.

Luego se procedió al decomiso de la carne vacuna faenada, cuyo peso aproximado fue de 180 kilos, por no respetar la cadena de frío ni las documentaciones requeridas.

Por otra parte, se labró el Acta de Infracción y se decomisaron más de 120 kilos de pescado que no estaban aptos para el consumo humano al no respetar la cadena de frío.

El conductor de la camioneta Honda CR-V no contaba con la cédula de identificación, Revisión Técnica Obligatoria ni seguro, motivando que se realice un Acta de Infracción por parte del personal del Cuerpo de Tránsito, quedando fuera de circulación en la Sección Depósito Judicial de la Policía, ubicada en el barrio 7 de Mayo de esta ciudad.

Una vez más los integrantes de la fuerza provincial demostraron profesionalismo y una alto grado de responsabilidad en los servicios asignados, salvaguardando la salud y la vida de los formoseños.