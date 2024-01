Independiente busca afirmarse como puntero del Grupo A en su visita a Vélez

Independiente visitará este martes a Vélez Sarsfield en Liniers con la intención de afirmarse como puntero del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, después de su victorioso debut en Mendoza ante el ascendido Independiente Rivadavia.

Este encuentro de la segunda fecha en el estadio José Amalfitani comenzará a las 21.30 con arbitraje de Hernán Mastrángelo, asistido en el VAR por Fernando Echenique y con transmisión de ESPN Premium.

El «Rojo» de Carlos Tevez empezó la temporada con el pie derecho al imponerse sobre en «Lepra» mendocina en el Bautista Gargatini y buscará sostener ese andar en su segunda salida consecutiva ante un rival históricamente complicado.

Vélez es de los pocos equipos que mantiene superioridad sobre Independiente en la era profesional, con un balance de 61 victorias, 56 derrotas y 58 empates en 175 enfrentamientos por liga de AFA. El historial se revierte por un partido a favor del club de Avellaneda si se suman los 15 encuentros registrados en la etapa amateur.

Sin competencia internacional este año, las obligaciones de Independiente se acentúan a 22 temporadas de su último título a nivel local y tras un 2023 con el promedio del descenso como preocupación.

El ciclo Tevez se inició en agosto pasado, justamente con victoria sobre Vélez (2-1) en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en un contexto de zozobra por la posibilidad de perder la categoría por segunda vez en la historia del club.

El «Apache» sacó a Independiente de esa incómoda situación pero no le alcanzó para dar un salto en la búsqueda de objetivos más emparentados con la grandeza de la institución. Rápidamente afuera de la Copa Argentina, su equipo peleó hasta la última fecha la clasificación a los cuartos de final de la Copa LPF 2023 pero se quedó en la puerta tras caer frente a Talleres en Córdoba.

Independiente fue acaso el club que más temprano se movió en el mercado de pases y el exfutbolista de Boca y el seleccionado argentino tuvo los refuerzos solicitados para conformar un plantel a imagen y semejanza.

«Este será el primer plantel que armé y no tendré excusas. Sé perfectamente qué me pueda dar cada jugador y eso es una gran ventaja. Estoy tranquilo y confiado», declaró en su última conferencia de prensa del año pasado.

El defensor Adrián Spörle, el mediocampista ecuatoriano Jhonny Quiñonez, el volante uruguayo Gabriel Neves, el mediapunta Alex Luna, el delantero Ignacio Maestro Puch y el goleador paraguayo Gabriel Ávalos fueron sus incorporaciones para la actual campaña.

Salvo Neves y Luna, el resto hizo su presentación oficial el viernes en Mendoza, donde el equipo fue de menor a mayor y mejoró su funcionamiento a partir del ingreso del ex Arsenal Santiago Toloza, quien podría ganarse un lugar en la formación inicial por la lesión de Federico Mancuello.

El entrenador manifestó su conformismo después del triunfo ante Independiente Rivadavia y celebró la disponibilidad de «un recambio diferente» en relación al plantel de la anterior temporada.

Vélez será una buena medida para el «Rojo», que el próximo sábado hará su estreno como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El «Fortín» también está en la búsqueda del protagonismo perdido en 2023 cuando la angustia por la permanencia en primera división dominó su realidad hasta el último partido frente a Colón de Santa Fe.

El «Gallego» Sebastián Méndez, un hombre de la casa que decidió su regreso en el rol de entrenador para rescatar al club de ese mal momento, dejó el cargo con la tarea cumplida y su lugar lo ocupó Gustavo Quinteros, de exitoso pasado en el fútbol de Bolivia, Ecuador y Chile.

El santafesino, de 58 años, cumple su segunda experiencia en Argentina después de una temporada con San Martín de San Juan en la segunda división (2006-2007).

Su debut con el equipo de Liniers fue con empate frente a Barracas Central en La Fortaleza de Lanús.