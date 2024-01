La bomba de los dueños del pase del chileno Carlos Palacios que retruca a Boca

Colo Colo dijo que Carlos Palacios va a seguir. Carlos Palacios dijo que está feliz de jugar en Colo Colo, el club de sus amores, pero que es imposible decirle que no a Boca. Y Boca dijo de manera extraoficial que no hay que dar el pase por caído y que está todo arreglado para comprar el 80% al dueño del pase Vasco da Gama. Ahora, habló la parte involucrada que faltaba y, en vez de aclarar, aportó mayor confusión porque contradijo la posición de Boca. Estaba claro desde un comienzo que esta negociación no sería sencilla.

Las Contradicciones

Las contradicciones se dieron durante el fin de semana. «Llegamos a un acuerdo total con Palacios, que era una preocupación. Descarto su salida a Boca, ya se firmó con el jugador y les puedo asegurar a los hinchas que se queda», contó dijo el presidente de Colo Colo, Alfredo Stohwing, luego del partido del sábado contra Everton. «Llegamos a un acuerdo total con Palacios, que era una preocupación. Descarto su salida a Boca, ya se firmó con el jugador y les puedo asegurar a los hinchas que se queda», agregó.

En el mismo momento, Palacios se contradijo a sí mismo. Tal vez para no quedar mal con su club y tampoco cerrar la puerta de salida. «Siempre dije que quería lo mejor para todos y para mí en especial. Estoy feliz acá, de jugar en Colo Colo, el club de mis amores. No he conversado mucho del tema. De eso se encarga mi representante. Son oportunidades hermosas que te da la vida, es imposible decirle que no a Boca», dijo el delantero.

En Boca, mientras tanto, no se bajaron. Consultadas por Olé, fuentes xeneizes de la negociación reconocieron la dificultad luego de ver toda la escena del sábado por la noche, aunque -lejos de descartar la concreción del pase- sostuvieron que todavía «no hay que darlo por caído». Y mencionaron tanto el deseo de Palacios como la negociación firme con Vasco por la compra del 80% del pase no bien se libere un cupo de extranjeros.

Qué dijo Vasco Da Gama

Por eso ahora sorprendió la declaración de la directiva del club brasileño. «Lo único que le puedo decir que no tenemos nada de parte de Boca Juniors, ninguna oferta. No hay ninguna propuesta por Carlos Palacios. El jugador está en Colo Colo», dijo el directo deportivo de Vasco, Alexandre Mattos, al diario chileno La Tercera. Lo cual podría considerarse el fin de las posibilidades de incorporar a Palacios en este mercado de pases.

Mattos es el mismo que tuvo varios cortocircuitos con Boca entre 2020 y 2021 cuando ocupaba el mismo cargo en Atlético Mineiro y sufrió varios desplantes del Consejo de Fútbol al enviar varias propuestas por Sebastián Villa por mail sin obtener siquiera respuesta y tampoco lograr que le atendieran el teléfono. Luego, fue el propio Jorge Bermúdez el que avisó a través de los medios que no largaban al delantero colombiano.

Así y todo, si Boca pudiera cerrar con Vasco, hay una cláusula en el contrato a préstamo de Palacios por la cual Colo Colo no puede hacer nada y pierde directamente al jugador. Más allá de cualquier mejora o intención del club chileno de retenerlo. «Ahí ya no depende de nosotros», dijo Stohwing, consciente de que Vasco tiene la última palabra en esta negociación con cuatro patas.