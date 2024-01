Rechazan pedido de ajuste del 114% para el transporte de energía eléctrica por parte de TRANSNEA

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó que “no aprueben la solicitud de ajustes presentado por TRANSNEA S.A. que llega a un 114% y se rechace también el pretendido mecanismo de actualización mensual de tarifas”.

Desde el Organismo de la Constitución, denunciaron que con los incrementos que se vienen autorizando en la generación y ahora posiblemente en el transporte, “hará que los usuarios residenciales tanto de los Niveles 2 y 3, como así los jubilados, pensionados, asalariados públicos, privados y pymes, se vean imposibilitados de hacer frente a las facturas del servicio público esencial de energía eléctrica”.

El Ombudsman, denunció que las líneas de transporte a cargo de TRANSNEA S.A. tanto en las zonas de: Gran Formosa – Pirané, Gran Formosa – Ibarreta, Gran Formosa – Clorinda, Corredor Norte de Formosa, Formosa – Clorinda, “se encuentran todas sobresaturadas, lo cual, fue reconocido por el propio Gerente de Operaciones en la audiencia pública”. Asimismo, expuso que, desde hace tiempo existen Estaciones Transformadoras sin reservas y que presentan una necesidad de cambios de celdas e interruptores, ya que hay problemas de comando a distancia de las ET, a lo que se le suma, además, faltante de limpieza y mantenimiento de electroductos, que ocasionan demoras injustificadas en caso de contingencias justamente por la falta de equipamiento, de personal idóneo y capacitación, “todo ello responsabilidad exclusiva de TRANSNEA que lleva 30 años brindando un servicio altamente deficiente”.

A su vez, Gialluca rechazó lo afirmado por la transportista en relación a que entre enero del 2017 a enero del 2024 han bajado las fallas de líneas de TRANSNEA, haciendo notar que es falso y por su irresponsabilidad y falta de inversiones, dejan ciudades y pueblos enteros por más de 5 o 6 horas sin energía eléctrica. Manifestó el Funcionario Provincial que la virtualidad de las audiencias públicas, lo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, atenta contra una de las características de este importante acto de participación ciudadana, que es la inmediación, impidiendo a usuarios, asociaciones, comercios y otros, poder involucrarse y exponer sus posturas, por lo que, solicitó que se vuelva a la presencialidad o se implemente un sistema híbrido. En la misma, exigió a los Funcionarios Nacionales, bajo pena de incurrir en incumplimiento de sus deberes a cumplir con los requisitos ordenados por la CSJN en el caso -CEPIS-, en relación a la proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad del salario, como reglas a cumplir para todo aumento tarifario de servicios. Recordó que, el Máximo Tribunal de Justicia, ordenó, “que los incrementos tarifarios deben estar atados a los aumentos salariales, como así también se debe establecer una Tarifa Social Única, homogénea y de simple acceso para todos los beneficiarios, como, además, un Consejo de Control que elabore informes semestrales sobre el cuadro de inversión y los cuadros tarifarios, lo que hasta la fecha no se cumple”.