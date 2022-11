Independiente confirmó la recisión del contrato de Julio César Falcioni

Compartir

No va más. Julio César Falcioni dejó de ser el director técnico de Independiente de manera oficial luego del comunicado publicado en redes sociales por el club de Avellaneda en el que anuncian el cese de su contrato.

La nueva Comisión Directiva del Rojo, que encabeza Fabián Doman, se encuentra en la búsqueda activa de entrenador, pero faltaba confirmar la salida del Emperador, quien se había desempeñado en la última Liga Profesional en reemplazo de Eduardo Domínguez.

“El Club Atlético Independiente informa que, en el día de la fecha, el Departamento Legal se ha puesto en contacto con los representantes de Julio César Falcioni para acordar las condiciones de recisión del contrato que lo vincula con la institución”, informaron desde la entidad siete veces campeona de América.

El Rojo le dedicó unas palabras de agradecimiento al DT de 66 años que tuvo tres etapas en el club: “Destacamos el esfuerzo y el trabajo realizado por Falcioni y su cuerpo técnico en sus tres etapas, la última de ellas en adversas condiciones institucionales, lo cual subraya su alto profesionalismo.

“Hemos hablado con los dirigentes y les di carta blanca para que decidan lo que crean conveniente para el club en cuanto a cualquier búsqueda (de DT) o situación que se pueda presentar. Dirigiré contra Boca y después seguramente se reunirán con mi representante y no habrá ningún tipo de problemas”, había afirmado Falcioni luego del triunfo de Independiente ante Banfield el pasado 16 de octubre.

Falcioni dirigió un total de 106 partidos en Independiente distribuidos en tres etapas (2005/06, 2021 y 2022). El ex DT campeón con Banfield y Boca Juniors ganó 42 encuentros, empató 34 y perdió 30 con un 50.31% de efectividad. En su último paso por el Rey de Copas, estuvo en 18 juegos (7 triunfos, 7 empates y 4 caídas).

Ahora, la dirigencia y el actual director deportivo, Pablo Cavallero, buscarán cerrar la llegada de un entrenador luego que Gustavo Quinteros, Facundo Sava y Ricardo Gareca hayan rechazado las propuestas del club.

