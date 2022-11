Compartir

La cantante canadiense Alanis Morissette reveló que no actuó en el Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado pasado porque considera que la industria de la música está «plagada con un sentimiento antimujer» que ha tolerado en el pasado, pero que ya no está dispuesta a seguir aguantando.

La cantante tenía previsto participar el sábado en Los Ángele en la ceremonia en la que la artista estadounidense Carly Simon fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Morissette iba a interpretar un dueto con Olivia Rodrigo, pero la artista canadiense canceló repentinamente su presencia en la ceremonia.

En un mensaje colgado en Instagram, Morissette explicó que durante décadas ha vivido «en una industria plagada con un sentimiento antimujer» y ha tolerado «una gran cantidad de condescendencia y falta de respeto, desdeño, rotura de contratos, falta de apoyo, utilización y violencia psicológica».

Morissette añadió que aunque la atmósfera antimujer es generalizada en todo el mundo, «Hollywood ha sido famoso por su falta de respeto a lo femenino».

Aun así, «por suerte -agregó-, estoy en un momento de mi vida en que no necesito pasar tiempo en un entorno que minimiza las mujeres».

La artista canadiense, de 48 años de edad, también señaló que «adora» a Carly Simon, Olivia Rodrigo, Dolly Parton, Janet Jackson y otros artistas que estuvieron en la ceremonia del sábado en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

En el evento, también se celebró el ingreso de otros músicos a este panteón de la música. A saber, el rapero Eminem, el dúo de pop futurista Eurythmics, el baladista Lionel Richie, los británicos de Duran Duran, la mencionada Carly Simon y el dúo de Pat Benatar y Neil Giraldo.

Contra el establishment

Pero no fue ésta la primera vez que Alanis Morissette critica a todo el establishment musical. En el año 2021, por ejemplo, aseguró que su popularidad cayó porque la industria del espectáculo y los medios de comunicación habían «frivolizado» los estándares de talento.

En una comentada entrevista con un medio de México, la artista había indicado que «el movimiento musical y de actuación se ha enfocado demasiado en el físico», porque «los medios han frivolizado a los artistas».

Según Alanis Morissette, «hay mucha presión» en el medio musical y artístico, «por eso es que mucha gente vive atada al botox, porque no sabe asumir su edad». «Yo no entro en esos estándares; me considero bonita, pero soy una mujer real”, remató.

Con serie propia

Alanis Morissette tendrá su propia serie, que estará inspirada en su vida. Se titulará Relatable y será una comedia grabada con una sola cámara, en la que la cantante canadiense será productora ejecutiva y compositora de la música original.

Según informó Variety, el proyecto está siendo desarrollado por la cadena ABC por Elizabeth Beckwith y Christopher Moynihan, cocreadores de la serie. Beckwith es la guionista principal del piloto, mientras que Moynihan se desempeñará como showrunner, y ambos también serán productores ejecutivos.

Beckwith es actualmente productora supervisora de la exitosa comedia The Goldbergs, también de ABC. Y escribió guiones para la comedia Speechless, otro producto de ABC, y escribió pilotos para USA Network, Fox, Sony y Fox21.

