Independiente no renovará contrato a Falcioni: quién es el principal candidato a reemplazarlo

Son tiempos de cambios en Independiente. En medio de su presente complejo luego de la postergación de las elecciones por una disposición de la Justicia, la entidad de Avellaneda decidió no renovar el contrato de Julio César Falcioni en una postura que generó muchas discusiones en el interior del Libertadores de América.

No hubo unanimidad en la postura de concluir el ciclo del Emperador. Es que el DT tenía contrato hasta diciembre de 2021, pero la Comisión Directiva ya inició conversaciones con Eduardo Domínguez, el principal candidato a ocupar el puesto que quedó vacante.

La pausa en la vida política luego del enfrentamiento entre Hugo Moyano, máximo responsable de la institución, y el candidato de Frente Unidad, el ex periodista Fabián Doman, complicó la actualidad del club, que a esta altura del año debiera contar con un nuevo mandato del sindicalista o un nuevo presidente.

En el medio quedó la negociación por la continuidad de Julio Falcioni, quien finalmente partirá luego de clasificar al equipo a la Copa Sudamericana del próximo año. Ahora la máxima apuesta es la de incorporar a Eduardo Domínguez, quien dejó su cargo en Colón de Santa Fe, aunque también aparece como tercera opción (y más lejana) la posibilidad de Luis Zubeldía, que en un principio esperaría una oferta del exterior.

De hecho, en las últimas horas se juntaron los principales dirigentes Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Héctor Maldonado sin el director deportivo, Daniel Rolfi Montenegro, para diagramar el futuro cercano: refuerzos, entrenador y pretemporada desde el 3 de enero.

Según informó Télam, la reunión terminó sin definiciones concretas y en la semana continuarán delineando cómo se armará el Rojo para afrontar un 2022 con Copa Sudamericana, Liga Profesional, Copa de la Liga Profesional y Copa Argentina.

El otro revés que recibió Independiente fue la negativa de Federico Mancuello, que seguirá en Vélez o emigrará al Puebla de México. La oferta para volver al Diablo no solamente le resultó insuficiente al hábil mediocampista sino que también manifestó que apareció “tarde” en un mercado de pases que se mueve lentamente por las dificultades económicas de la institución de Avellaneda.

Los que también recibieron llamados en los últimos días fueron Iván Marcone, que posó en Instagram con la camiseta de Independiente -es hincha confeso- durante los festejos de la Navidad y el delantero Emanuel Gigliotti, que quedó con el pase en su poder tras la temporada en León de México. En Avellaneda buscan iniciar el 2022 con una alegría, pero para ello necesitará un entrenador.

