Indian Wells: Schwartzman venció a Coria y regresó a la victoria

El año de Diego Schwartzman no comenzó de la manera que añoraba, pero ahora consiguió una importante victoria que podría marcar un quiebre. Luego de cuatro derrotas consecutivas en primera ronda, el argentino venció por 6-1 y 6-2 a su compatriota Federico Coria en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells.

El Peque, número 38° del ranking mundial, con su triunfo ante el 64° del planeta cortó las cinco caídas sucesivas en el circuito ATP (Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago). Además sumaba 13 caídas en sus últimos 14 juegos. Con esta conquista avanzó a la ronda de 64 en el que es considerado “el quinto torneo de Grand Slam”.

Schwartzman, que tuvo 13 errores no forzados y sólo 9 tiros ganadores, le sacó provecho a las 31 fallas de Coria, quien logró quebrar el saque en una ocasión, mientras que el Peque lo hizo 6 veces. Además,consiguió un 67% de efectividad en el primer servicio, cometió 2 dobles faltas y se hizo con el 67% de los puntos al saque, mientras que su oponente consiguió un 72% de efectividad, cometió 3 dobles faltas y ganó el 40% de los puntos al saque.

En la próxima ronda tendrá un muy duro escollo, ya que se las verá con el noruego Casper Ruud, la cuarta mejor raqueta y tercer preclasificado. El europeo viene de tener jornada libre en la etapa inaugural. No obstante, el albiceleste cuenta con balance positivo contra Ruud, al que le ganó en cinco de los ocho precedentes enfrentamientos, incluido el propio torneo de Indian Wells en 2021.

Vale recordar que el primer traspié del porteño fue ante Jeffrey John Wolf en Australia. Luego cayó en primera ronda contra Juan Manuel Cerúndolo en Córdoba, el español Bernabé Zapata Miralles en Buenos Aires, el serbio Dusan Lajovic en Río de Janeiro y el chileno Nicolás Jarry en Santiago. Diego venía de cerrar un 2022 con siete caídas de manera consecutiva y su marca en este 2023 era de 1-6.

El otro argentino que tuvo un buen comienzo fue el cordobés Pedro Cachín, quien se impuso en primera ronda contra el georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-5 y 6-3 luego de 1 hora y 26 minutos de partido. En la siguiente instancia chocará contra el alemán Alexander Zverev, quien ingresará a jugar directamente en esa instancia.

