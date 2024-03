Indican que el Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño beneficia a más de 66 mil familias

La administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos de Formosa (EROSP), la doctora Claudia Villarruel, valoró la continuidad del Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño.

Según se informó “se financia con Fondos del Tesoro Provincial y beneficia a más de 66 mil familias”, marcando así que “con hechos concretos como éste, la gestión del gobernador Gildo Insfrán demuestra que hay un Estado presente”.

Para contextualizar, al analizar la realidad actual, recordó que dicho programa “surgió en el año 2018 como consecuencia de la quita de subsidios del entonces Gobierno de Mauricio Macri, situación que la estamos reviviendo en la actualidad con el actual mandato nacional”.

“Hoy nos encontramos con un Estado que considera que el servicio público es un bien de mercado y no uno esencial para todos los usuarios”, lamentó y añadió que “en el marco de esa concepción política, a través de la Resolución N° 7 del Ministerio de Economía de la Nación y, por medio de la Secretaria de Energía, se da la suba de precios y la quita de los subsidios”.

Repasó que en “la política energética anterior (del Gobierno de Alberto Fernández) había una segmentación tarifaria en donde los precios se dieron de manera escalonada, y para el sector que por su condición socioeconómica podía hacer frente al aumento”, sin embargo, “hoy en día no tenemos una discriminación de quienes pueden pagar el servicio y quiénes no”.

Asimismo, aludiendo al orden provincial, dijo que los usuarios que estén comprendidos “pueden gestionar el subsidio en las oficinas del EROSP de Capital y del interior”.

“Deben acercar su factura de servicio, copia de DNI y acreditar la condición de jubilado, pensionado y que no perciba más de dos haberes mínimos”, detalló sobre los requisitos.

“También pueden hacerlo aquellos que poseen Monotributo Social, prestan servicio doméstico, como así también las personas con discapacidad y los que no cuentan con un ingreso registrado”, añadió.

Y aclaró que en este último caso, “deben realizar una exposición policial que acredite dicha situación, luego presentarse en el EROSP y, a través de una resolución se lo incluye para el período siguiente de facturación”, cerró.