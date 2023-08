Indican que en Formosa se mantienen los valores de la energía eléctrica

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, consultado acerca de si existen nuevos cuadros tarifarios que impliquen incrementos en el valor de la energía eléctrica para los usuarios residenciales indicó que, «hasta el momento no, por lo que continuamos trabajando con los colectivos segmentados en Residenciales Nivel 1 -altos ingresos-, donde los precios se ajustan según consumo sin subsidios. Por otro lado, se encuentran los usuarios Residenciales Nivel 2 -Ingresos Bajos- y Nivel 3 -Ingresos Medios- “donde se mantienen vigentes los valores actuales». Gialluca, advirtió dos puntos en este tema, por un lado, dividir en N1, N2 y N3, en función de la capacidad económica de cada usuario, se hace difícil en todo el país, ya que tenemos mucha informalidad en la economía y para determinar los ingresos reales se convierte en algo complicado y por el otro que en nuestra provincia, se trabajó y se sigue trabajando muy bien con la segmentación energética, al punto que el 94 % de los hogares están cubiertos por una tarifa subsidiada, desde los que poseen ingresos medios hasta aquellos que reciben el Subsidio Esfuerzo Formoseño, asistencia realizada, con fondos del Tesoro Provincial.

No obstante, la necesidad de vivir refrigerados, nos ha llevado institucionalmente a gestionar tanto a la Secretaría de Energía de Nación, como al Congreso para que se apruebe de una vez por todas un fondo fiduciario de subsidios para consumos eléctricos de la zona cálida del Norte Grande Argentino.

Esperamos, señaló el funcionario provincial, que la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, logre aprobar el Proyecto sobre tarifas diferenciadas para zonas cálidas y terminar con las permanentes asimetrías que significan que los consumidores y usuarios del Norte Grande Argentino, continuemos pagando, energía eléctrica, combustibles, transporte público, y otros servicios esenciales, mucho más caros que en el AMBA.

«Deben tomarse ahora medidas de prevención, pues tenemos hoy temperaturas altas y estamos en invierno, así que ya sabemos lo que nos espera este verano, con calores que no aflojan durante las 24 horas del día lo que refuerza la necesidad y urgencia de contar con una Tarifa Regional Diferenciada e ir terminando con las inequidades entre usuarios de CABA y los del norte del país», indicó el Ombudsman.

Adelantó, que participarán el mes que viene de una reunión de Defensores del Pueblo en la ciudad de Salta, donde continuaremos, abocados a este tema y en pedir beneficios que se traduzcan en descuentos de un 30 % de la tarifa energética para usuarios residenciales y del 50 % para los titulares de AUH, jubilados y pensionados.

Por último, sugirió a todos los usuarios de nuestra provincia, a concurrir a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en calle Padre Patiño N° 831 o contactarse a los teléfonos 370 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 y/o a través de los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, en caso de presentárseles cualquier inconveniente con los diversos servicios públicos que a diario utilizan.

