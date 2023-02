Indican que Formosa logró erradicar asentamientos y brindó soluciones habitacionales a 9 mil familias

En el año 2008 por decisión política del gobernador Gildo Insfrán se inició un proceso revolucionario de inclusión habitacional con el principal objetivo de erradicar los asentamientos irregulares que estaban ubicados en zonas inundables y que, además, las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad puedan cumplir el sueño de la casa propia.

Pero, a raíz de la última inundación que sufrió la ciudad en el año 2013, este proceso se vio acelerado y debió redireccionar su rumbo comprando cinco lotes rurales en la zona sur e iniciando la construcción del N°110 y 111 durante el 2014, para dar respuestas a aquellas familias que se vieron afectadas por este desbordamiento inesperado.

De esta manera, el gobierno provincial con una concreta política habitacional, dio respuesta a 16 mil personas, de forma totalmente gratuita, con la entrega de más de cuatro mil módulos.

A cada familia se le brinda un terreno de 10 por 30 metros, con todos los servicios básicos, un módulo habitacional y un núcleo sanitario, el cual a través del esfuerzo y trabajo de los habitantes puede ser ampliado y adaptado de acuerdo a las necesidades del grupo familiar.

Según la planificación, en los próximos quince años vivirán allí un total de 12 mil familias, habitando los cinco lotes rurales.

Al día de la fecha, nueve años después, en los complejos urbanísticos, conocidos como Lotes Rurales N°110 y 111, hay más de cuatro mil módulos habitacionales ocupados con familias formoseñas que cuentan con los servicios básicos y esenciales, además de la infraestructura y equipamiento que un ejido así requiere.

Demostrando así, una vez más, que la planificación es la herramienta principal del proyecto de provincia conducido por el gobernador Insfrán; y que esta política pública de inclusión habitacional, refleja uno de los objetivos del Modelo Formoseño: equidad e integración territorial, para que todos los formoseños, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades.

Vale destacar que, en la actualidad estas urbanizaciones están en pleno proceso de ejecución y terminación de otras obras que mejorarán la calidad de vida de los residentes de esos barrios.

Se tratan de complejos educativos, sanitarios, comunitarios, plazas, comisarias, estación de bomberos e, inclusive, el Centro de Inclusión Digital, que está ubicado en el corazón de los lotes 110 y 111 y abastecerá con el servicio de internet a más de cinco mil familias de 13 barrios con una accesible tarifa social.

En ese ámbito, la arquitecta Blanca Denis, asesora del Poder Ejecutivo, expuso que, en diciembre del año pasado, en el Polideportivo Policial, dentro del paquete de obras que anunciara el gobernador Gildo Insfrán para el llamado a licitación, estaban incluidos los complejos educativos de los tres niveles. Además, están en plena ejecución dos centros de salud.

Y detalló que se hizo la reserva para una estación de bomberos y la comisaría. Además, se están desarrollando un centro cultural, la Casa de la Solidaridad (que está en etapa final), Centros de Desarrollo Infantil (CDI), un complejo de jardines de infantes ubicados en el ingreso del barrio y espacios verdes y recreativos.

“Todo está perfectamente planificado dentro de las políticas públicas de inclusión habitacional, que responde a una demanda de familias de escasos recursos, pero que, gracias a estas políticas del Modelo Formoseño, inclusivo y de igualdad de oportunidades, pueden cumplir ellas el sueño de tener la casa propia”, enfatizó.

Por eso, afirmó como parte de la gestión provincial que se siente orgullosa de este proyecto, “que es un programa revolucionario que no existe en otra parte del país, dando respuestas concretas en materia habitacional hoy a 9 mil familias, en forma totalmente gratuita”.

Obras para el desarrollo

En pleno corazón de los Lotes 110 y 111, ya está en etapa de finalización un Centro de Inclusión Digital (CID), el cual se abastece a través de paneles solares, sistema que se puso a prueba con diez postes de iluminación.

Esto es realizado por una fábrica que se instaló en el Polo Científico y Tecnológico, la que genera conocimiento y mano de obra. Este Centro revolucionario que muchos desconocen está relacionado también a la inclusión y capacitación laboral de jóvenes en materia de tecnología.

Del mismo modo, en el complejo urbanístico se está haciendo una obra muy importante, con la reserva para un tanque distribuidor de agua potable para afrontar la demanda, teniendo en cuenta el crecimiento del sector sur de la ciudad.

Se trata de un acueducto que traerá el agua desde la planta del barrio San Antonio hasta el tanque distribuidor que se proyecta en el centro de este complejo urbanístico de cinco lotes rurales, dotando con el vital líquido a las familias.

No obstante, cabe aclarar que, en un primer momento, a cada módulo que se entregó se le instalaron una cisterna de agua, un tanque y un motor elevador para que no sufran la escasez.

Dichas concreciones se llevan adelante dentro de la planificación estratégica que desarrolla el Gobierno provincial, echando por tierra los intereses personales de la mezquina oposición local.

Programa revolucionario

“El gobernador con una visión de un gran estadista ya se adelantó a los tiempos y es allí donde toma la decisión política de tener un banco de tierra de la provincia para este proyecto. Si recorremos la ciudad son muy pocos los asentamientos irregulares que hay en la ciudad, Buenos Aires tiene villas en pleno CABA, no es necesario que un periodista de Buenos Aires venga acá, teniendo allí villas” argumentó para aclarar que “Acá no, acá tenemos una urbanización perfectamente ordenada, con calles enripiadas”.

“Estamos orgullosos de formar parte de este equipo de trabajo, no conozco en el país un programa revolucionario como es este, donde un gobierno da respuesta habitacional, gratuita, ordenada, planificada, y le da igualdad de oportunidades a una familia que no puede acceder de otra forma” insistió.

Dijo que esto pudo concretarse “A pesar de todas las crisis que hemos tenido, desde el año 2008 en adelante, más aún en el gobierno de Mauricio Macri, cuando no teníamos aportes del gobierno nacional nunca se detuvo la ejecución de estos complejos, siempre fue prioridad seguir construyendo” para el gobernador Gildo Insfrán.

Denis insistió en recalcar que se trata de un programa único en el país, donde un gobierno provincial le cumple el sueño de la casa propia a miles de familias.