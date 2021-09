Inflación en el NEA mes de agosto: con 2,7% de alza, la región fue la segunda más alta del país

Compartir

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la región del NEA del mes de agosto 2021 registró un incremento del 2,7%, por debajo del registro de junio (fue 3,0%) pero siendo el segundo incremento más alto de todo el país, detrás de la Patagonia, ubicándose además por encima del nivel nacional.

Además, en términos interanuales (es decir, comparando agosto de 2021 contra mismo mes de 2020), el NEA sigue por encima del 50% de incremento de precios y registró un 53,5% de suba; de esa manera, vuelve a ubicarse como la segunda región con mayor incremento (el mes pasado fue tercera) superado por Cuyo.

En este marco, la división que mostró la mayor alza en agosto en el NEA fue “Prendas de vestir y calzado”, con un incremento fue del 5% (la más alta del país en esta división) parcialmente explicado por la aproximación del cambio de temporada; en segundo lugar, se ubicó “Bebidas alcohólicas y tabaco” con un alza del 4% (siendo también la suba más alta de esta división en todo el país, con importante suba en particular de las bebidas); al tiempo que “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, con un incremento del 3,7%, completa el podio.

Por su parte, la división de “Alimentos y Bebidas no alcohólicas”, que tiene la mayor incidencia de precios de la región, tuvo un crecimiento bastante por debajo del nivel general de la región (+2,0% vs 2,7% del nivel general), pero acumulan un alza del 58,1% interanual, destacó la consultora Politikon Chaco, en un informe publicado en base a datos del INDEC.

¿Cuánto creció la

inflación por regiones?

Visto por regiones, la mayor alza de precios de agosto se vio, por segundo mes consecutivo, en la región de la Patagonia, cuya suba fue del 3,4% mensual, acelerándose en relación al mes pasado. En segundo lugar, quedó el NEA con 2,7%, y GBA completa el podio al ubicarse en el tercer lugar con 2,6%.

Inmediatamente después se ubica la media nacional, y por debajo de ella, encontramos al NOA (+2,4%), la Pampeana (+2,3%) y Cuyo cierra con +1,8%, un dato más que importante para esta región, que había sigue líder de incremento del IPC en los primeros seis meses del año.

Al observar el alza de precios acumulado del 2021, la región de la Patagonia pagó caro los dos liderazgos consecutivos mensuales de incrementos del IPC y pasó a tener la mayor alza acumulada de precios del año: llegó al 34,9%, destronándose así a Cuyo, que quedó segunda con 33,9%.

Le sigue el NOA (+32,5%), la Pampeana (+32,2%), el GBA (+32,1%) y cierra el NEA (+30,8%). El incremento acumulado a nivel nacional es del 32,3% a agosto del corriente año, superando ya la meta anual que había planteado el Poder Ejecutivo en el presupuesto anual del 29%.

A nivel interanual, el NEA tuvo un retroceso: luego de dos meses consecutivos de sostener en el tercer lugar del ranking nacional, en agosto vuelve a ocupar el segundo lugar del ranking nacional de mayores alzas interanuales, desplazando de ese lugar a la región Pampeana.

Ahora, el ranking nacional continúa siendo liderado por Cuyo (+53,8%), seguido por el NEA (+53,5%) y la Pampeana (+52,4%); más atrás quedan el NOA (+51,4%), la Patagonia (+51,3%) y cierra GBA (+50,1%), mientras que la media nacional registró una suba interanual del 51,4%. De este modo, se repite el escenario del mes previo, donde todas las regiones del país tienen una suba del IPC interanual por encima del 50%.

¿Qué pasó en el NEA?

La región del Nordeste tuvo en agosto 2021 un alza del IPC del 2,7%, por debajo de lo registrado en julio (+3,0%), y pasó a tener el segundo mayor alza de todo el país, pese a haber tenido el menor incremento mensual de los últimos doce meses.

Además, a nivel interanual, tiene la suba de precios más alta de los últimos dieciocho meses (y acelerando por quinto mes seguido en este punto).

¿Cómo se comportaron

los precios según

divisiones en agosto?

En agosto de 2021, la división que registró el mayor incremento de precios en el NEA fue “Prendas de vestir y calzado” con una suba del 5%, por muy por encima del nivel general regional, que está explicada parcialmente por el inminente cambio de temporada. En lo que refiere a esta división en particular, el NEA tuvo la mayor alza de todo el país.

En segundo lugar, se ubicó “Bebidas alcohólicas y tabaco” (+4,4%), con mayor fuerza específicamente en las bebidas, y es también el alza más alta del país de esta división en particular.

En tercer lugar, se ubicó “Equipamiento y mantenimiento del hogar” con un incremento del 3,7%, en línea con otras regiones del país.

En el otro extremo, la división de “Comunicación” tuvo una retracción de sus precios (-0,9%); al tiempo que “Educación tuvo el menor incremento (+1,2%) de la región, una situación que no se condice con lo que pasó a nivel país, donde esta división (junto a Salud) tuvo el mayor aumento de precios del mes en el consolidado nacional.

En relación a la división de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, tuvo un alza de precios en agosto del 2%, quedando no solo bastante por debajo del nivel general regional, sino también desacelerando respecto al mes previo.

En esta línea, la problemática del incremento de precios en alimentos aún está en vigencia, particularmente al observar la comparación interanual: contra agosto 2020, esta división registra un alza del 58,1%, ubicándose como la cuarta división de mayor suba de precios en el NEA y bastante por encima del nivel general (la brecha es de casi cinco puntos porcentuales). Sin embargo, se destaca que ha tenido una considerable desaceleración en este mes, que parece estar más atada a medidas de coyuntura y no a un proceso de estabilización de precios.

En este nivel de comparación, la división líder en crecimiento de precios en el NEA es “Prendas de Vestir y Calzado” con +66,1% (tracción de textiles), y en segundo lugar se ubica “Salud” con +60,9% (con fuerte arrastre del aumento en medicamentos)

¿Qué pasa con los alimentos?

Volviendo a lo específico de la situación de los alimentos y bebidas no alcohólicas (esta división es la que muestra la mayor incidencia en el IPC del NEA), en el mes de agosto 2021 la apertura de “Café, yerba, te y cacao” registró la mayor variación de este mes: +5,6%, muy por encima del nivel general regional, pero es curiosamente la menor entre las regiones del país para esta apertura en particular.

En segundo lugar, se ubicó “Aceites, grasas y mantecas” que tuvo un alza del 4,9% en este mes. Finalmente, en tercer lugar, se ubicó “Azúcar, dulces, chocolates, golosinas y otros” con una suba del 4,7%.

Por el contrario, las bebidas sin alcohol como jugos y gaseosas creciendo “solo” un 1,4%, y las carnes y derivados un 1,5%, siendo estos los rubros de menores subas en la región en lo que respecta a alimentos; mientras que, por su parte, lo relativo a “verduras, tubérculos y legumbres” tuvieron una contracción de sus precios del 1,6%, por factores sobre todo estacionales.

En la comparación interanual, el fuerte aumento que los aceites, grasas y mantecas experimentaron entre marzo y mayo, y que retomó en agosto, genera que esta categoría continúe liderando la suba de precios en esta comparación, alcanzando el 103,4% de incremento en agosto 2021 vs igual mes de 2020.

En este mismo escenario, en el segundo lugar se posiciona la apertura de “Carne y derivados”, con un incremento que es del 77,7%, desacelerándose respecto al mes previo, pero aún alto producto de fuertes subas en los primeros meses del año, que recién pudo ser contenido en julio. Aún con ello, el alza interanual es muy fuerte: 24 puntos porcentuales por encima del nivel general de la región, por lo que hará falta muchos meses “buenos” en términos de variación de precios para poder hacer descender esa cifra.

Finalmente, las “Frutas” (pese a su “buen” desempeños en los últimos meses), continúa sufriendo los impactos de las fuertes subas de finales 2020 y principios del 2021, y así sostiene el tercer lugar en el ranking de mayores variaciones interanuales, con +66%.

