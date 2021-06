Inflación: en junio los alimentos siguen subiendo por encima de 3% mensual

Compartir

En junio se aceleró levemente el aumento de esos productos sensibles para el bolsillo de los argentinos. Gobierno lanzó plan para la carne.

Durante junio los aumentos en los precios de los alimentos se mantienen elevados, según revelan los últimos datos de las consultoras. Pese a los esfuerzos del Gobierno por desacelerar estas subas, el alza en el rubro alimenticio supera el 3%.

En la tercera semana del mes los precios de los alimentos aumentaron 0,9% semanal, según la última medición de Eco Go. La consultora que dirige Marina Dal Poggetto advierte que esto implica una leve aceleración de 0,2 puntos porcentuales en el margen.

A partir de estos datos, proyecta que la inflación de alimentos en el presente mes alcanzaría 3,8%. De registrarse esta variación, implicaría una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto del 4,6% que dio el indicador en mayo.

Pero este aumento supera al 3% de suba para el índice general de precios al consumidor que proyecta Eco Go. También la inflación de alimentos estaría por encima de la medición del INDEC que, por razones metodológicas, sería levemente superior a la estimada por la consultora, alcanzando a 3,2%.

Las mediciones de Ecolatina van en el mismo sentido. Esta consultora estimó en 3,9% la suba en alimentos y bebidas durante los primeros quince días de junio, algo por encima del promedio de la suba del índice de precios al consumidor – 3,8%-.

Al analizar el desagregado por productos, Eco Go señala que con una suba del 4,5% semanal, las menudencias y achuras de carne vacuna presentaron el aumento de precios más relevante dentro del rubro en la última semana. La variación acumulada en el mes del rubro carnes llega a 4,8%, a contramano de la intención oficial de hacer descender los precios.

Con este objetivo, el Gobierno viene restringiendo las exportaciones de carnes. Este martes se anunció que se reducirán en 50% los despachos al exterior. Esta medida “no va a tener ningún efecto”, aseveró Miguel Schiaritti de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Advirtió que el precio de la carne “no va a bajar porque siempre en el invierno aumenta el precio de la carne, porque cuando no funciona el feedlot la carne aumenta”. Según el dirigente, el único efecto de este acuerdo tendrá es “es la desocupación en la industria frigorífica donde 4 o 5 mil trabajadores se verán con dificultades laborales”.

Pero no se trata sólo de la carne vacuna. Entre las principales subas se destacan los aceites que alcanzan en junio un aumento acumulado de 5,9% en el mes, según Eco Go.

En los últimos doce meses, los rubros que más subieron fueron las frutas -123%- y las carnes rojas -entre 112 y 128%, según los cortes-, seguidos por verduras – 66% -. Con relación a este último rubro, debe tenerse en cuenta que algunas verduras suben sus precios durante el invierno, particularmente si el tiempo es lluvioso.

