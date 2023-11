Informan sobre el sistema de títulos digitales para escuelas secundarias y terciarias de Formosa

La licenciada Nora González, directora de la Coordinación de Personal Docente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), se refirió al nuevo sistema de títulos digitales para las escuelas secundarias y terciarias -no universitarias-, que elimina su emisión en papel para los certificados de estudios completos de estos niveles.

Explicó en tal sentido que a partir del 1° de noviembre de este año, la provincia de Formosa comenzó con la emisión de los títulos digitales, siendo el resultado de un trabajo conjunto con equipos de distintos organismos, destacando la participación de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI).

Asimismo, sostuvo que Formosa es una de las pocas provincias que cuenta con un Sistema de Gestión Educativa propio, realizado por formoseños, y que todo el trabajo previo que fueron llevando adelante, de conectividad y planificación, permitió que unidades educativas secundarias y terciarias -no universitarias- de todo el territorio provincial estén hoy en condiciones de emitir los títulos digitales.

La implementación de este nuevo procedimiento, entonces, “tiene la finalidad de acortar tiempos para que los egresados formoseños obtengan su título de forma digital de manera rápida y segura”, destacó.

Y agregó: “Hay dos áreas fundamentales que se implementan, siendo una el Registro Federal de Egreso (ReFE) que es de acceso público, es decir, en el caso del estudiante que termina este año su Nivel Secundario y quiere seguir la Universidad, este organismo puede ingresar al ReFE, poner el nombre del alumno y obtener el título de éste”, es decir, que “no va a necesitar entregarlo en el lugar donde lo requieran”.

Por otro lado, “está el repositorio de títulos digitales, de acceso restringido, donde solo el alumno puede acceder a su título y ver sus promedios. Si lo necesita imprimir, puede hacerlo”, aclaró González.

“Estamos felices de ser protagonistas de este desafío, lo venimos trabajando hace bastante tiempo, Formosa no está fuera de esto y estamos muy bien posicionados, seguimos avanzando entre todos, en equipo”, finalizó la funcionaria.