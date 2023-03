Informan sobre inscripciones a las becas Progresar y Manuel Belgrano

El Prof. Daniel Sosa, coordinador general de Becas de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), brindó detalles sobre el inicio de inscripciones a las becas Progresar.

Al respecto, informó que las mismas “se extienden hasta el 31 del corriente mes. Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria brindamos todo el asesoramiento posible a los ingresantes que están realizando el curso introductorio, así como a los estudiantes que ya vienen cursando alguna carrera en nuestra casa de estudios”.

“Estamos atendiendo por la mañana y por la tarde, realizando la actualización de los datos para los estudiantes avanzados, y con una inscripción para los ingresantes 2023”.

Algunos de los requisitos y condiciones para aspirar a ser titular de las becas son:

A- Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de al menos cinco (5) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI)

B- Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, en el caso de alumnos/as ingresantes, entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y para el caso de alumnos/as avanzados/as en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos, ampliándose para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, entiéndase:

Las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos/as de menos de 18 años de edad, hasta treinta y cinco (35) años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria a la beca.

Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas, sin límite de edad.

C- La suma de los ingresos de la/el estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) a excepción de que los y las estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478.

D- Ser egresada/o del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Becas Manuel Belgrano

El Prof. Sosa agregó que “con respecto a este programa nacional, la inscripción para estudiantes avanzados finalizó el 22 de febrero, pero por distintos motivos muchos de ellos no han podido inscribirse, por ello se reabrió la inscripción y se extiende hasta el viernes 10 de marzo”.

“Por otro lado, la convocatoria para los ingresantes se extiende hasta el 31 de marzo. Invitamos a todos los estudiantes a acercarse a nuestra oficina, en el primer piso de la Biblioteca Central del campus universitario, donde tenemos personal capacitado para ayudarlos y asesorarlos en el proceso de inscripción”.

Para ingresar a este programa son requisitos y condiciones

a) Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a y tener, en el caso de estudiantes ingresantes hasta TREINTA (30) años de edad y, en el caso de estudiantes avanzados/as hasta TREINTA Y CINCO (35) años de edad a la fecha de la postulación. Quedan exceptuados de los requisitos de edad los/las postulantes que presenten algún tipo de discapacidad, sean madres de hijos/as menores de edad en hogares monoparentales y/o pertenezcan a pueblos originarios, solo en los casos que dicha condición sea respaldada con la documentación expedida por los organismos correspondientes.

b) Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

c) Cursar sus estudios o ingresar a cursar sus estudios en una carrera de grado o pregrado en modalidad presencial en una Universidad Pública Nacional o Universidad Pública Provincial.

d) Quedan exceptuados del requisito de presencialidad los/las estudiantes que certifiquen alguna discapacidad.

e) Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por el programa.

f) Acreditar que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen el monto máximo estipulado en cada convocatoria.