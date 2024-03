Informe del ISEPCI: para no ser pobre, una familia formoseña necesita $779.039 y más de $300.000 para no caer en la indigencia

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana -ISEPCI- en Formosa brindó su informe del Índice Barrial de Precios, donde además indicó que una familia formoseña necesitó en Febrero $ 779.039,74 para no ser pobre y $ 369.208,88 para no caer en la indigencia.

En contacto con Marcela Molina, referente de ISEPCI Formosa, comentó: “en febrero nos encontramos con una variación mensual bastante alta, de hecho, nosotros ya veníamos viendo que iba a ser así, se trató de una variación del 31% en cuanto al mes de enero, y acá se ven reflejados los aumentos del combustible, transporte, los servicios, etc”; en cuanto a la variación interanual señaló que fue del 300% y el acumulado del año ya llega al 53%.

Seguidamente detalló que “una familia formoseña para no ser pobre tiene que cobrar más de $779.000, esto es para cubrir los gastos básicos de alimentación y servicios”, mientras que “para cubrir alimentos, esta misma familia necesita más de 369.000”.

Por último, la referente se diferenció de cómo INDEC realiza su medición ya que “nosotros hacemos el trabajo en los barrios, así que ahí también se ve una gran diferencia, nosotros marcamos un poco más lo que es la realidad del formoseño”.