Inglaterra derrotó a República Checa y se clasificó como líder del Grupo D de la Eurocopa

El conjunto británico se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Sterling. En el otro partido de la jornada, Croacia derrotó 3 a 1 a Escocia y también se aseguró un boleto a la siguiente instancia.

Croacia tenía la obligación de ganar para no hipotecar su futuro en la Euro y expuso su jerarquía para quedarse con su boleto para los octavos de final gracias a su victoria por 3-1 ante Escocia, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo D disputado en el estadio Hampden Park de Glasgow.

Los croatas golpearon primero a través de Nikola Vlasic después de una buena combinación colectiva, pero el elenco británico no se rindió nunca y con mucho sacrificio consiguió llegar al empate a través de Callum McGregor unos instantes antes de que los protagonistas se fueran al descanso.

Sin embargo, en el complemento apareció la magia de Luka Modric, quien con un precioso disparo de media distancia encaminó el triunfo del subcampeón del mundo. Además, Ivan Perisic, de cabeza sentenció el marcador para que los croatas se ilusionen en la instancia de los 16 mejores ante el líder del Grupo E, que por el momento es Suecia.

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Estadio: Hampden Park, Glasgow

TV: DirecTV Sports

República Checa vs. Inglaterra

La selección inglesa certificó su clasificación para los octavos de final como la primera del Grupo D tras batiren Wembley a la República Checa, gracias a un solitario gol de Raheem Sterling.

El combinado de Gareth Southgate no dio pie a la especulación y no dudó en buscar el triunfo, sobre todo en los primeros 45 minutos, pese a que ello le obligue a cruzarse ya de inicio con un duro oponente que saldrá de la Zona F, popularmente llamado como Grupo de la Muerte que integran Francia, Alemania, Portugal y Hungría.

Los Three Lions fueron superiores a una República Checa, que dejó por momentos buenas maneras, pero que finalmente se vio condenada a pasar como una de las mejores terceras tras la victoria en Hampden Park de Croacia por 3-1 ante Escocia. Sin excesiva participación de Patrik Schick, los de Jaroslav Silhavy no pudieron inquietar demasiado a una zaga que acaba esta fase sin encajar, aunque también con sólo dos goles anotados. Y ambos han sido obras de un Sterling que ha demostrado ser la mejor arma ofensiva de una Inglaterra.

El delantero del Manchester City avisó ya a los dos minutos con un gran desmarque y una vaselina sobre Vaclik que se estrelló en el palo. El atacante fue junto a Kane, Grealish y Saka, sustituto de Mason Mount, un quebradero de cabeza para la defensa checa, que no pudo evitar encajar el decisivo 0-1 en el minuto 12.

Árbitro: Artur Soares Dias

Estadio: Wembley (Londres)

TV: DirecTV Sports y TNT Sports

