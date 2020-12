Ingresos: la Corte desestimó denuncia realizada por los abogados Carlos Lee y Fabrizio Villaggi

Compartir

Linkedin Print

La Corte Suprema de la Nación consideró que “no corresponde” dar curso al planteo de los abogados Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora quienes habían denunciado ante el máximo tribunal que la provincia de Formosa había incumplido de forma parcial la manda por la cual debía dar ingreso masivo a personas al territorio formoseño.

En el fallo, la Corte reconoce que la provincia elevó los informes correspondientes, acreditando el ingreso para dar cumplimiento a la medida cautelar en el plazo fijado por el tribunal, poniendo a disposición “todas las constancias de comunicación a las personas que se encontraban alcanzadas por la referida medida que solicitaron el permiso de ingreso a su territorio, y señalando expresamente que los ciudadanos que no pudieron hacer efectivo su ingreso por diferentes motivos, fueron notificados de que, en caso de persistir con intenciones de ingresar a la provincia, deberían comunicarse a la mayor brevedad posible al correo electrónico oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 –covid19@formosa.gob.ar- a los efectos de consensuar una nueva fecha de acuerdo a sus posibilidades, conforme a los protocolos y medidas sanitarias vigentes”.

Detalló además el máximo Tribunal que “incluso, se puso de resalto que, además del correo electrónico indicado, se habilitaron nuevas líneas telefónicas a fin de dar mayor celeridad al trámite (3704810631; 3704002582; 3704001029; 3704294325)”.

Sobre el particular, la Fiscal de Estado de la provincia, Stella Zabala recordó que una vez que Formosa avanzó en el cumplimiento de la medida cautelar, informó diariamente a la Corte sobre el progreso de los ingresos de personas, detallando incluso la comida que recibían en su lugar de alojamiento. Culminado el plazo extendido- 15 días hábiles- se elevó un pormenorizado informe final que fue subido en tiempo y forma a la web correspondiente de la Corte.

“Luego por distintos medios los mismos abogados que habían planteado el amparo decían que iban a denunciar a la provincia, porque alegaban que la provincia no había cumplido, que lo había hecho parcialmente, que la gente no tenía dinero, no podían venir, que los apuramos, que falseamos. Todo lo que se escuchó en los medios lo denunciaron ante la Corte y denunciaron a la provincia por incumplimiento parcial”, comentó.

Agregó la funcionaria que en el informe final estaban acreditadas además las sucesivas comunicaciones con las personas contactadas, incluso aquellas que habían desistido ingresar, para ofrecerles una nueva fecha de ingreso, de acuerdo a los protocolos vigentes.

“La Corte desestimó el planteo hecho por estos profesionales y dijo que la provincia ha cumplimentado, dado teléfonos, citado a las personas, incluso a los que no podían venir, se les invitó a que vengan, con comunicados, todo fue acreditado. Formosa ha dado cumplimiento, para que pongamos claro sobre oscuro en estas cuestiones, la Corte se expidió diciendo que la provincia dio perfecto cumplimiento, incluso acreditamos esto, desde el día 1”, insistió Zabala.

Consideró la titular de la Fiscalía de Estado que “hay que aclarar y decir exactamente la verdad de los hechos para no distorsionar y no generar información que no es exacta”, tras aclarar que la Corte todavía no definió la competencia en la instancia originaria del asunto.

Compartir

Linkedin Print