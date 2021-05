Instan a supermercados y comercios que eviten la aglomeración de clientes y habiliten más cajas

Compartir

La Defensoría del Pueblo de Formosa instó a la CAME, a CAPYMEF y a la Federación Económica que exijan a los supermercados y comercios de Formosa que eviten la aglomeración de consumidores y habiliten un mayor número de cajas de pago con el fin de respetar las normativas de prevención contra el coronavirus, teniendo en cuenta el aumento constante de casos.

En ese sentido, el Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca afirmó que “en esta fuerte ola de contagios de coronavirus, nos encontramos con una afluencia de titulares de la Tarjeta Alimentar que deben también colaborar para cumplir los protocolos sanitarios. En cuanto a los cajeros automáticos, si bien a nivel país cayeron las extracciones en efectivo, en Formosa sucede todo lo contrario, por lo cual se recordó a las entidades bancarias una permanente y profunda sanitización de los mismos”.

“La ampliación del programa Tarjeta Alimentar que sumó a 2,1 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH); ahora cubre también a los titulares de la AUH con niños de hasta 14 años y a madres con 7 hijos o más que cobran Pensiones no Contributivas (PNC), con una inversión mensual del Estado de $ 18.500 millones, con el fin de cubrir a 4 millones de personas en todo el país. Los beneficiarios del plástico en nuestra provincia, al haberse coordinado entre el Estado Provincial y el Banco de Formosa S.A. la distribución y otras acciones en relación a la Tarjeta Alimentar, toda vez que es la única entidad financiera que llega y tiene cobertura en todo nuestro territorio, por lo que actualmente ya se encuentran entregadas alrededor de más de 30 mil de estos plásticos. Teniendo la posibilidad de consultar su saldo , ingresando al sitio web: https://www.bancoformosa.com.ar/consulta-alimentar.aspx o vía telefónica al número 011 4319 2580. Subsidiariamente en casos urgentes podrán los beneficiarios pedir asesoramiento a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o a los WhatsApp 3704- 259358 – 3704 698346 o a los fijos 3704-4436379 o al 0800-444-1770.

Gialluca señaló que la Tarjeta Alimentaria es en la actualidad, “uno de los principales instrumentos del Plan Argentina Contra el Hambre que permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas, y sirve únicamente como un saldo a favor del titular, ya que no se puede extraer dinero”, y explicó que “toda vez que en nuestra ciudad capital, en los diferentes barrios se encuentran habilitadas más de 20 mil tarjetas alimentar, cuyos fondos se acreditan los terceros viernes de cada mes, y habiéndose constatado especialmente en los hipermercados, supermercados y comercios esenciales, una preocupante y peligrosa acumulación de personas para adquirir los alimentos indispensables, lo que hace que no se respete ningún tipo de protocolos contra el coronavirus, en cuanto a distancias, tiempos de permanencia en los locales”.

Ante esta situación, institucionalmente se Instó a CAME – CAPYMEF- Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, y a la Federación Económica de Formosa (FEF), a que “instruyan todas las medidas urgentes y necesarias para que no se produzcan en el interior de los supermercados, los hechos antes denunciados, controlando la cantidad o número de consumidores que ingresan por vez en los distintos locales, y habilitando el mayor número de cajas para pagos”.

Al mismo tiempo, se sugirió a los compradores “colaborar para que entre todos se cumplan con las medidas de prevención y evitar aglomeraciones que luego derivan en contagios que podrían ser evitados”.

Respecto a los cajeros automáticos, recordó que “la segunda ola de contagios de coronavirus impacta sobre el comportamiento de las personas respecto a los retiros de billetes por cajeros automáticos, habiendo disminuido un 15% mensual la cantidad de extracciones, como así también se registran extracciones por mayores importes. El índice que elabora Prisma Medios de Pago coincide con este análisis, por lo que ha aumentado el uso de tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. Asimismo, las billeteras digitales, cobraron un notable impulso en los últimos meses, dado que los usuarios comenzaron a utilizar estos canales no sólo para pagos de transacciones corrientes, sino también para consulta de saldos y últimos movimientos, transferencias, agenda de pagos y órdenes de extracción”.

Explicó que “en el caso de la Provincia de Formosa, se da todo lo contrario; “en nuestro territorio existe un mayor uso de los cajeros automáticos lo que obligó a este organismo a recordar a las entidades bancarias que profundicen todas las tareas de sanitización, dado que se aprecia una costumbre o conducta local que consiste en el retiro de billetes de los antes citados”, recomendándose a los consumidores a concretar sus compras con las tarjetas de débito o medios virtuales de pago con lo que se garantizan su salud y la de su familia”.

