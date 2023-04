Integrantes de la CCC realizaron una gran feria para exhibir y vender sus diversas producciones

Para ayudar a su economía y utilizando diversos saberes que fueron adquiriendo a través de cursos que les brindó la organización, este fin de semana, integrantes de la Corriente Clasista y Combativa Formosa llevaron adelante una gran feria en la rotonda ubicada entre los barrios Simón Bolívar y República Argentina, en la zona norte de la ciudad. Allí exhibieron y comercializaron diversas producciones y artesanías. El éxito fue tal que tomaron la decisión de repetir la actividad una vez a la semana.

El Grupo de Medios TVO habló con la referente de uno de los grupos quien detalló las tareas que realizan como organización y cómo nació la idea de la feria.

“Somos un grupo de 105 compañeros en la lucha constante del día a día. Nos organizamos por cuadrillas en 10 barrios más populares de Formosa como es el caso de La Nueva Formosa, Lote 111, El Porvenir, República Argentina, 7 de Mayo, Simón Bolívar, Los Inmigrantes, Lote 3 Bis y Mojón de Fierro; tenemos diversas actividades priorizando siempre las necesidades que tenga cada zona”, comenzó explicando.

Agregó que “contamos con merenderos y comedores donde debido a la demanda que crece los gastos son cada vez más, entonces con el objetivo de autoabastecernos surgieron pequeños emprendimientos y actividades”.

A continuación, expuso que dialogando entre ellos y viendo que había quienes tenían conocimientos que fueron adquiriendo a través de cursos y capacitaciones empezaron a trabajar en grupo para realizar diversas producciones. “Ante la necesidad creciente que se da por la crisis que estamos viviendo a nivel país decidimos hacer una gran feria y exhibir nuestros trabajos. A la vez queremos mostrar a la sociedad que trabajamos como contraprestación del Potenciar Trabajo que es un sueldo que ayuda, pero por supuesto no alcanza”, añadió la misma.

En cuanto a los puestos de la feria dijo: “tenemos vivero, productos panificados, conservantes, planteros realizados de ropas usadas o en mal estados, cotillón, artesanías para los jardines o casas y verduras de la huerta comunitaria”.

“La feria salió espectacular, por eso vamos a realizarla una vez a la semana. Toda la producción es de los compañeros, y cada vez surgen más ideas para seguir trabajando”, resaltó.

Finalmente, la mujer expresó que muchos se emocionaron al escuchar las palabras de vecinos quienes los instaron a seguir adelante y no bajar los brazos con su actividad. “Las personas que se acercaban nos felicitaban y nos daban fuerzas para seguir adelante y no rendirnos ante las adversidades económicas”, cerró diciendo.

