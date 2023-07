Intendente electo de Perín: «Había cambios de domicilio por promesas de pensiones»

Milton Navarrete, intendente electo de Subteniente Perín (Frente de la Victoria), habló con el Grupo de Medios TVO sobre las elecciones en su localidad y cómo tomó la noticia del recuento definitivo que lo dio ganador; también valoró el resultado logrado ya que “detectamos más de 500 cambios de domicilios por promesa de pensiones”.

“Hubo un error de carga de un Sublema nuestro que lo cargaron para Diego Romero a quien en principio dieron como ganador; cuando fuimos al recuento nos dimos cuenta que estaba mal”, comenzó diciendo.

Seguidamente detalló que ese error “se debió a la inexperiencia de nuestros fiscales porque nosotros no venimos de ningún sector político, somos independientes, entonces había desconocimiento sobre los sublemas sabanas, en ese momento el nerviosismo y la tensión que había nos llevaron a contar mal. Finalmente gané las elecciones por una diferencia de 91 votos”.

Al ser consultado por su incursión en la política local aseveró: “en el 2021 me presenté con un sector independiente, con quienes armamos un nuevo grupo; gané la concejalía -salí primero-. De ahí empezamos a trabajar fuertemente para llegar a estas elecciones”.

En este marco, Navarrete comentó que desde ese momento hasta la fecha hubo “anomalías” que fueron denunciadas ante el Tribunal Electoral Permanente. “Nosotros identificamos más de 700 cambios de domicilios. Después de que el candidato del Intendente saliera en cuarto lugar se comenzó a realizar este tipo de maniobra. La verdad es que nos sorprendimos porque el padrón creció de manera exponencial desde el 2021 al 2023 ya que se sumaron 950 personas, por supuesto que de esa cantidad hay actualizaciones y demás. Hicimos un trabajo muy bueno con nuestro equipo, identificando, viendo de dónde eran, notamos que, para aferrarse al poder Romero hizo cambio de domicilio a lo largo de nuestra geografía provincial”, asintió.

“Nosotros denunciamos esto en su momento ante el TEP, pero lamentablemente hizo caso omiso. El día de las elecciones trajo a todos a votar, es decir, los sacaba de su pueblo para que vengan al nuestro a sufragar”, comentó.

Dejó en claro que la presentación realizada tiene cada una de las fechas de cambio de domicilio y que la mayoría fue de febrero a abril. “Recorrimos e identificamos a muchas personas con promesas de pensiones. Le ofrecían de todo a la gente para que cambien su domicilio”, dijo.

“Nosotros fuimos a ver a las personas y les decíamos cuál era nuestra situación, no queríamos que nos dejen por cuatro años más este paquete (padre e hijo) porque el pueblo realmente lo quería sacar y eso se vio reflejado en las urnas”, aseveró.

Denuncias contra Romero

Cuando se le preguntó por las denuncias que se hicieron públicas en el último tiempo contra Diego Romero señaló Navarrete que “nos deja mal vistos a los perineños, la gente lo entendió y eso se vio reflejado en las urnas. Es una persona denunciada y demandada en distintos ámbitos”.

“Lo primero que queremos es la oficialización, luego empezar a trabajar con la parte provincial para ver qué podemos hacer en cuanto a que todavía faltan seis meses para que termine su mandato y tenemos miedo de lo que nos pueda dejar, esperemos no recibir la Comuna de la peor manera”, cerró diciendo Navarrete.