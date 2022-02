Intensifican el plan de optimización de arterias en distintos barrios capitalinos

Compartir

Linkedin Print

Cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del municipio capitalino, junto a cooperativistas, se desplegaron durante la jornada de hoy numerosos barrios para dar continuidad al programa de mejoramiento de calles, sumando tareas de limpieza integral y mantenimiento del drenaje urbano.

7 de Noviembre

En la extensión de la calle Juan J. Silva se llevaron a cabo acciones de perfilado, relleno y compactación.

San Juan Bautista

Se realizaron tareas de recolección de residuos no convencionales y levantamiento de esquineros sobre las calles Don Bosco e Yrigoyen.

Liborsi

Tuvieron continuidad los trabajos de perfilado, relleno y compactación en calles internas del barrio, sumando tareas de recolección de residuos no convencionales y levantamiento de esquineros.

Fontana

En arterias internas del conglomerado se efectuaron acciones de perfilado, relleno y compactación.

La Alborada

En diferentes sectores del barrio se llevaron adelante trabajos de erradicación de microbasurales.

Emilio Tomás

Se realizaron operativos de retiro y traslado de escombros en diferentes puntos del conglomerado.

Mariano Moreno – Virgen del Rosario

En sectores internos de ambos conglomerados se profundizaron las tareas de recolección de residuos no convencionales y erradicación de microbasurales.

San Miguel

Agentes comunales y cooperativistas desarrollaron trabajos de desmalezado y limpieza de cunetas de manera manual en la intersección de las calles Lorenzo Winter y Vicente Posadas.

Compartir

Linkedin Print