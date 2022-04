Intensifican los operativos de retiro de autos abandonados en la vía pública

Compartir

La Dirección de Tránsito del municipio capitalino continúa desarrollando los intensos operativos para erradicar vehículos en estado de abandono de la vía pública.

Al respecto, el Lic. Orlando Ortiz, titular del área, manifestó que se está procediendo “conforme a los relevamientos que llevamos adelante en distintos sectores de la ciudad y también tomando en cuenta las denuncias realizadas por parte de vecinos y vecinas”.

“Precisamente, si recibimos una denuncia – agregó – enviamos inspectores al lugar para constatar si el rodado tiene propietario o no y ver en qué condiciones se encuentra el mismo. Debemos destacar que este trabajo lo venimos haciendo desde los inicios de la gestión del intendente Jorge Jofré. Inclusive, se ha adquirido una grúa para tareas como esta y de hecho ya hemos retirado aproximadamente 400 vehículos en esas condiciones, algunos ya convertidos en chatarras”, remarcó.

“También hemos colaborado con los talleres ubicados en diferentes barrios, cuyos propietarios nos han pedido que retiremos los autos que se encuentran en estado de abandono”.

“En caso de tratarse de chatarras totalmente en desuso, las levantamos y las depositamos en el vaciadero municipal, siempre dando a conocer al dueño, en caso que lo tuviese, y no cuente con medios para moverlo. Si es un auto que se puede recuperar, se habla con el titular para ver las posibilidades y se le otorga un plazo de 32 horas para que lo retire del lugar. En caso que no cumpla con lo establecido, se lo intima, se labra el acta y se lleva el vehículo al predio del Parque Industrial”, dijo.

Reductores

En otro orden de cosas, Ortiz comentó que “estamos colocando reductores de velocidad en diferentes puntos estratégicos del ejido urbano, en su mayoría respondiendo a una alta demanda de vecinos, a sabiendas que traerá un sinfín de beneficios en cuanto a la prevención de accidentes”, precisó.

“De todos modos, siempre existe un diálogo previo con los vecinos y se realiza una inspección para comprobar su necesidad, para luego proceder a su instalación. Actualmente los estamos instalando en la intersección de las calles Padre Grotti e Yrigoyen, que es una esquina muy transitada, y en las próximas semanas seguiremos colocando estos dispositivos en diferentes sectores de la ciudad” concluyó.

