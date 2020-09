Intenso ida y vuelta de Lali con el español Miguel Ángel Silvestre

Compartir

“Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”, indicó Lali Espósito el lunes anunciando la separación de Santiago Mocorrea, con quien estuvo en pareja durante casi cuatro años.

Lo comunicó a través de su cuenta de Twitter y desde España, a donde viajó en junio pasado para retomar el rodaje de Sky Rojo, la serie de Netflix que comenzó a filmar en noviembre de 2019 y que se frenó por la pandemia del coronavirus. En marzo, la actriz regresó a la Argentina hasta que se definiera una nueva fecha de filmación. En ese lapso –entre marzo y junio– convivió con su pareja, y durante una entrevista en PH contó detalles de dicha relación: “No es tan fácil estar todo el tiempo conviviendo a sabiendas de que no podés, si necesitás un poco de aire, irte. Eso de retirarte del establecimiento, se complica por momentos. Pero después es lindo. Si te llevás bien con tu pareja, como es mi caso, es buena onda y compartimos cosas”.

Y agregó, en aquel entonces: “Él trabaja mucho, así que está en una parte de mi casa. Y yo también estoy haciendo mis cosas, porque estoy en pleno disco y me armé un estudio casero para seguir en movimiento con lo mío. Hay pequeños momentos de cortocircuitos naturales, donde hay que respirar un poquito y pasarlos, porque estamos todos compartiendo este momento. Pero después es lindo. No te voy a mentir que hay momentos de conexión bonita, digamos”.

Ahora bien, desde que Lali anunció su separación –sin revelar cuándo cortó con Mocorrea–, crecieron las versiones de un posible nuevo romance con el actor español Miguel Ángel Silvestre, con quien comparte elenco en Sky Rojo. Todo comenzó a surgir a partir de una transmisión en vivo por Instagram que los actores realizaron en marzo pasado. Allí, el ex protagonista de Velvet –en donde interpretó a Alberto Márquez– le confesó públicamente: “Me vuelves loco, me encantas”.

“Sabes que estoy medio enamorado de ti, así que si me pongo a hablar de ti ahora…”, dijo en otro tramo de la conversación. “¡Calla, tío!”, lo interrumpió la actriz argentina, que más tarde recibió otro halago: “Te haces querer mucho”.

Además de la buena onda que transmitieron en aquel vivo de Instagram, los actores intercambiaron mensajes y “me gusta” en posteos en las últimas semanas. “Qué guapa, cariño”; “Ole, qué bonita”, le comentó Miguel Ángel a Lali en distintas fotos.

Ella, por su parte, no se quedó atrás y escribió divertidos mensajes sobre fotos del actor. “Cuando estás todo chulo relax mirando cómo te roban el carro”; “Abrigate Miguel Ángel que está fresco en Madrid”.