«Intentaremos llevar a Regatas a lo más alto»

Una de las figuras de Regatas Corrientes, Juan Pablo Arengo, ya palpita el inicio de los playoffs frente a Riachuelo. El primer juego será este sábado en el Superdomo.

Regatas Corrientes empieza a vivir lo más emocionante y esperado de la Liga Nacional, los playoffs. Tras terminar 6° en la temporada regular se medirá en la serie de Reclasificación frente a Riachuelo de La Rioja (11°) al mejor de tres encuentros.

El primer encuentro se jugará en tierra del Eterno el sábado en el Super Domo de La Rioja. Luego, la serie continuará en el José Jorge Contte el martes 26 desde las 21:30, partido que será televisado por TyC Sports. En caso de ser necesario, el tercer y definitivo choque está programado para el jueves 28.

El Remero que ya entró en clima de playoffs ajusta los últimos detalles en las prácticas al mando de Fernando Calvi. Pero el que ya palpita lo que se viene es Juan Pablo Arengo, el jugador de la casa.

“Creo que el mejor análisis que podemos hacer es que pudimos mantener la intensidad que queríamos, hicimos un cambio energético a partir de la defensa y hemos mejorado bastante. Pero ahora tenemos que saber que los playoffs son otra cosa”, arrancó diciendo Potrillo.

“Necesitamos mentalizarnos que el que menos se equivoca se va a llevar el partido, y trataremos de hacer lo mejor posible para poder llegar de la mejor manera. La mentalidad ahora es diferente, las cosas cambiaron. Creo que llegamos de una manera muy buena, tanto en el equipo como en lo individual”, continuó el escolta correntino de 25 años.

Arengo se mostró optimista y siguió: “Intentaremos llevar a Regatas los más alto que podamos y todos tenemos ese objetivo que está muy claro. Acá no hay reproches, no hay partidos malos ni cuartos malos, tenemos que seguir para adelante y estar convencidos de lo que hacemos para seguir creciendo como equipo”.

La serie que se jugará en formato 1-2 arrancará con el Fantasma visitando a Riachuelo. En ese sentido, Juan Pablo expresó: “La intención es llevarnos el partido de visitante para después intentar definir la serie en casa. Sabemos que va a ser dificil y tenemos que trabajar durante los 40 minutos, pero creemos que podemos llegar lejos”.

Volviendo al cierre de la fase regular, donde Regatas venció a La Unión de Formosa 87-98 y llegó a su quinto partido en fila sin derrota, el jugador dijo: “Sabíamos que La Unión es un equipo peligroso, quizás no es su mejor temporada, pero es un equipo con muchos nombres de trayectoria”.

“Éramos conscientes de que necesitábamos marcar la cancha y en los primeros minutos no lo pudimos hacer. Nos convirtieron 15 puntos muy rápido y a partir comenzamos a ponernos más firmes defensivamente”, sostuvo.

“Pudimos anotar goles de transición rápida, de bandeja fáciles y por eso pudimos sostener el resultado desde el segundo cuarto en adelante. Hemos anotado mucho, estuvimos muy finos. Tuvimos varios jugadores muy bien y creo que este es el camino que debemos mantener”, sentenció Arengo.

Juan Pablo Arengo que está participando de su 11° temporada en la élite del Club de Regatas Corrientes y hace algunos años ya se viene afirmando como uno de los nombres importantes del equipo. Potrillo es el máximo anotador del plantel promediando 15,2 puntos en 32 minutos por partido. Además, promedia 4,1 asistencias y rebotes demostrando su gran campaña.

