Licencia de conducir digital: Neme exigió explicaciones a la Dirección General de Policía de Seguridad Vial

Luego de que el Comisario Sergio Jacobo asegurara que multarán a quienes circulan en vehículo solo con la licencia de conducir en la aplicación Mi Argentina, la diputada provincial de Juntos Somos Mas, Gabriela Neme cursó una nota al Comisario Mayor Miguel Ángel Bress, director general de Policía de Seguridad Vial, con el objeto de solicitar información pública y exigir que «los derechos y habilitaciones que tienen los argentinos en todo el país rijan en el territorio formoseño».

A continuación, el pedido de la legisladora:

«Me dirijo a Ud. a los efectos de formalizar el presente pedido de información pública, que a continuación se detalla.

*El Instrumento Legal (llámese Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza) por el cual los efectivos de la Policía de la Provincia, requieren a los conductores de Vehículos Automotores la Licencia de Conducir en formato físico-Tarjeta Plástica-.

*Lugares o Espacio Físico (llámese Autovía, Ruta, Avenida y/o calle) en los cuales se encuentran apostados efectivos de la Policía de la Provincia efectuando controles de tránsito.

En relación a la información requerida, cabe destacar que la Disposición N°39/19 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dispone de manera expresa la implementación de la Licencia de Conducir en Formato Digital, en función a que la tecnología brinda la posibilidad de crear un documento complementario al físico, lo cual permite realizar una lectura actualizada del estado en que se encuentra la autorización plasmada en dicha documentación.

Otra cuestión que adquiere suma relevancia, estriba en el hecho de que la Provincia de Formosa en pleno uso de su Autonomía ha adherido al Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Transito y Seguridad Vial Ley N°26.353, en consecuencia la utilización de la Licencia de Conducir en Formato Digital, se encuentra aprobada EN TODO EL AMBITO DEL TERRITORIO DE LA NACION. Por tal motivo, y a menos que la Provincia de Formosa haya declarado su Independencia de la REPUBLICA ARGENTINA, todo efectivo de la Policía que requiera que se le exhiba la Licencia de Conducir en Formato Físico-Tarjeta Platica-está incurriendo en el Delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público-Art.248 del Código Penal-.

Vale recordar que el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo Dr.Jorge Abel González, y el Senador José Miguel Ángel Mayans, se han jactado de que no hay un solo lugar en el territorio de la Provincia que no se encuentre conectado digitalmente, razón mas que suficiente para que todo miembro de la Fuerza Policial en oportunidad de exhibírsele la Licencia de Conducir en Formato Digital, simplemente proceda a escanear el código QR que el conductor posee en su Dispositivo Movil, para acceder a la base de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y así determinar en tiempo real si la documentación en formato digital se corresponde con su formato físico-Tarjeta Plástica-, y si el propietario del Automotor se encuentra o no habilitado para circular.

Por último, pero no menos importante, le recuerdo que la conducta asumida por la Fuerza Policial, requiriendo la Licencia de Conducir en Formato Físico, constituye una clara violación al ejercicio de la Libertad de Transito-Art.14 de la C.N.-, por lo tanto de persistir con su accionar, Ud. al igual que los efectivos que se encuentran bajo su órbita serán pasibles de acciones penales en el ámbito de la Justicia Federal.

En mérito a lo expuesto, requiero en mi calidad de Diputada de la Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa, que se me brinde información requerida, como también lo INTIMO a que en el plazo perentorio e improrrogable de 24 HORAS desista de su accionar, bajo apercibimiento de las responsabilidades que le caben en su condición de Funcionario Público-Art.248 del Código Penal».

