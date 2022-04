Lucas Alario podría irse del Bayer Leverkusen: el llamativo precio de su salida

Compartir

En Alemania informan que los días de Lucas Alario en el Bayer Leverkusen estarían contados. Según sostiene el medio Kicker, el delantero surgido de la cantera de Colón de Santa Fe y con un destacado paso por River Plate se iría en búsqueda de mayor continuidad.

El mencionado medio sostiene que “su partida se da por segura” y que el delantero, que aún puja por un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni para integrar el plantel de la selección argentina en el Mundial de Qatar, no contaría con los minutos que anhela en la Bundesliga bajo el mando del entrenador Gerardo Seoane.

Una de las claves para lograr su partida sería que su cláusula de rescisión es de 6,5 millones de euros, un monto que parece accesible para la mayoría de los elencos de las principales ligas de Europa o entidades del fútbol brasileño o mexicano.

Por supuesta tampoco habría que quitar de la lista de interesados a River Plate, ya que podría perder en junio a Julián Álvarez si finalmente se suma en esta ventana de transferencias al Manchester City de Pep Guardiola (su pase ahora pertenece a los Ciudadanos). El punta siempre fue del agrado de Marcelo Gallardo, pero será clave si el futbolista desea regresar al fútbol argentino.

Pipa, que lleva cinco temporadas en el Bayer Leverkusen (llegó en 2017 y tiene contrato hasta mediados de 2024), nunca logró asentarse como titular en el conjunto germano. Durante este lapso compitió en la ofensiva con nombres como los de Kai Havertz (jugó en ese sector del campo antes de marcharse rumbo al Chelsea), Kevin Volland (actualmente en Mónaco), Patrik Schick y Sardar Azmoun (el iraní llegó en enero de este año proveniente del Zenit de Rusia).

A lo largo de esta temporada el santafesino disputó un total de 29 partidos (aunque en sólo 9 fue de la partida), en los que marcó cinco goles (cuatro en la Bundesliga y uno por Europa League) y no brindó ninguna asistencia.

Hoy el titular indiscutido es Patrik Schick, máximo artillero del equipo con 20 gritos -todos por el torneo local- en 27 partidos, lo que le permite ser el segundo goleador de la Bungesliga, superando a Erling Haaland (18) y quedando solamente por detrás de Robert Lewandowski (32). Además aportó 3 pases.

Esta situación le juega en contra en su puja por vestir la camiseta albiceleste en la Copa del Mundo. La última vez que firmó planilla (no salió del banco de suplentes) fue el 15 de octubre del 2021, en la victoria por 1 a 0 ante Perú en el Monumental.

