Inter Miami confirmó que Messi jugará contra Los Ángeles antes de sumarse a la Selección

Luego de la hazaña en Qatar, La Scaloneta comienza un nuevo ciclo con el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin dudas el foco se centra en la figura del capitán, Lionel Messi, quien en principio se había especulado con su ausencia para el partido del próximo domingo con el Inter Miami frente a Los Ángeles FC, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), pero desde el club rosa informaron que Gerardo Martino tendrá en cuenta al astro rosarino antes de que emprenda su viaje hacia Ezeiza.

Desde que La Pulga llegó a Las Garzas, la franquicia del estado de La Florida se convirtió en una potencia de la región, al conquistar la Leagues Cup, un logro histórico que marcó el primer título oficial de la institución. Por lo tanto, las autoridades desean contar con el mejor jugador del mundo para ir por otra hazaña: clasificar a los playoffs de la MLS.

A pesar del desgaste que viene sufriendo con la continuidad de compromisos y los largos viajes que viene afrontando en medio del calendario apretado que presenta el fútbol estadounidense con sus distintas competiciones y la extensión de su territorio, Inter Miami emitió un comunicado en el que aseguró la presencia de la leyenda en el duelo ante los californianos.

Esa exigencia no variará tampoco en las Eliminatorias, ya que Argentina deberá afrontar el jueves 7 de septiembre el primer duelo frente a Ecuador en el estadio de River Plate, y el martes 12 se presentará ante Bolivia, a nada menos que en los 3.650 metros de altura de La Paz, lo que implica también un esfuerzo adicional.

La mención sobre la posibilidad de que Messi “se pierda dos partidos” con el Inter Miami a raíz de los compromisos con la Albiceleste se remontan a los choques con Kansas City (sábado 9) y Atlanta United (en duda porque está programado para el sábado 16).

La incógnita se instala en el partido frente a Los Ángeles de visitante, dado que el partido estará terminando alrededor de la una de la madrugada del lunes, día en que la selección iniciará sus escasos entrenamientos en el predio de la AFA, lo que implicaría que Leo llegue al país desde California a última hora de la jornada, pocas horas después de haber jugado (sin descanso).

Esto provocaría que, con las reservas del caso, recién pueda moverse un poco junto a sus compañeros de la Selección, sin demasiadas exigencias el martes, un poco más, pero no demasiado el miércoles. porque será el día anterior a jugar con los ecuatorianos, y luego saltar nuevamente a la cancha para afrontar la primera competencia oficial como campeón mundial.

A los 36 años, Messi está jugando en los Estados Unidos como si fuera un joven en plenitud, pero desde el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni piensan que no debe exigirse para no arriesgarse a ninguna lesión. Cabe señalar, que el entrenador dio a conocer la lista de 32 convocados, con la inclusión de 22 campeones del mundo en Qatar y la presencia de cuatro debutantes.

La primera convocatoria para partidos oficiales tras la conquista de la tercera estrella registra cuatro campeones ausentes por diferentes motivos. Tres de ellos no están por lesión (Gerónimo Rulli, Marcos Acuña y Paulo Dybala) y el restante por decisión técnica (Alejandro Papu Gómez).

Tampoco figuran en la nómina otros futbolistas que forman parte del ciclo de Scaloni como Giovani Lo Celso, Joaquín Correa y Lucas Ocampos ni Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Giovanni Simeone, que habían formado parte del plantel en la anterior ventana FIFA.

En relación a esa gira, regresó el delantero de Atlético de Madrid Ángel Correa y aparecen cuatro nuevos jóvenes integrantes, con Lucas Beltrán como principal abanderado. El delantero cordobés, de 22 años, goleador de River en la conquista de la pasada Liga Profesional, recibió su primera citación a días de hacer debut en el fútbol europeo con su nuevo club, la Fiorentina de Italia. A la misma línea ofensiva se sumó la figura de FC Dallas de la MLS Alan Velasco (21), quien recientemente enfrentó a Messi en la Leagues Cup. El ex Independiente, con pasado en los seleccionados juveniles, lleva apuntados 26 partidos, cuatro goles y dos asistencias en la actual temporada del fútbol de los Estados Unidos.

Entre las novedades surgen dos futbolistas recientemente adquiridos por Athletico Paranaense de Brasil: el lateral izquierdo Lucas Esquivel (21), ex Unión de Santa Fe, y el mediocampista ofensivo Bruno Zapelli (21), ex Belgrano de Córdoba.

Los 32 convocados del seleccionado campeón del mundo comenzarán a trabajar desde la semana próxima en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con vistas al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México con el nuevo formato ampliado con 48 equipos. Esa modificación, que sustituye el esquema de 32 vigente desde Francia 1998, le otorgará a Sudamérica seis plazas directas y una de repechaje.

Argentina debutará ante Ecuador el próximo jueves en el estadio de River Plate y el martes 12 se presentará ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. Antes de fin de año jugará otro cuatro compromisos: Paraguay (L), Perú (V), Uruguay (L) y Brasil (V).

