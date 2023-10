Internacional de Porto Alegre eliminó a Boca de la Copa Libertadores Femenina

Internacional de Porto Alegre dio este jueves un golpe de realidad a Boca Juniors al golearlo 5-0 en la tercera fecha del Grupo D para eliminarlo de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina, con lo que abrió camino a América y clasificó con puntuación perfecta a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con Colo Colo.

En el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, las Gladiadoras vivieron una pesadilla que arrancó al minuto 5 con la anotación de Roberta y que concluyó con la despedida en la fase de grupos de la competición, a la que llegaron como actuales subcampeonas, distinción que no lograron defender al quedar terceras en la zona con cuatro puntos, los mismo que las escarlatas, pero con -1 en diferencia de gol.

Las dirigidas por Florencia Quiñones nunca pudieron encontrarse en el campo, mientras que las Gurias Coloradas mostraron que van de menos a más en el torneo y se colgaron el rótulo de favoritas al redondear su avance sin dejar dudas y aplastando a su rival.

Después de ese tanto de Roberta tras un tiro de esquina, que dejó muy rápido el partido 1-0, vino la anotación de Priscila al 21 para ponerle todo cuesta arriba a las Xeneizes, que no lograron reponerse de ese nuevo revés, por lo que las brasileñas cuatro minutos después ampliaron a 3-0 la diferencia, esta vez con el tanto de Letícia Monteiro.

La situación de las gauchas no se pudo recomponer porque el equipo de Lucas Piccinato nunca paró de acelerar y cargó todo por más, con un tren ofensivo avivado también por Sandoval y Analuyza, a quien la arquera Laurina Oliveros le cometió un penal que terminó en el doblete de Priscila al 41 para dejar 4-0 la primera etapa.

La segunda fracción no trajo mayores cambios, pese a que levantaron el nivel las Gladiadoras al conocer que América estaba haciendo lo propio en su partido ante Nacional de Uruguay y estaban quedando por fuera de la Libertadores.

Oliveros se fue haciendo importante con sus atajadas ante el poderío de las Coloradas, pero no pudo aguantar las arremetidas y, sobre el final del complemento, Soll sacó provecho de un error de la defensa xeneize, para marcar el quinto tanto del compromiso al 86’ para acabar con cualquier ilusión del rival.

En el otro juego, que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero de Cali, América se sacudió de esos resultados discretos ante Boca Juniors en el debut (1-1) y de la derrota (4-2) con Inter en la segunda salida.

Ante Nacional no tuvo piedad y logró trabajar una victoria 4-0 que, con el resultado en Bogotá, les abrió la puerta de los cuartos de final con cuatro puntos y una diferencia de +2 con el doblete de Catalina Usme (28’ y 45+5’), Mariana Muñoz (45’) y Mariana Zamorano (62’), para medirse ahora con Corinthians.